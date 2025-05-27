5 вкусных и сытных блюд, которые можно приготовить за полчаса

Мало кому хочется тратить по несколько часов на приготовление ужина, особенно в будние дни. На помощь приходят простые и быстрые в приготовлении блюда, которые никого не оставляют равнодушными.

1. Фахитас с курицей

Это яркое и ароматное блюдо сочетает в себе нежность курицы и насыщенный вкус овощей с пикантными специями. Кроме того, фахитас легко и быстро готовится.

Ингредиенты:

500 г куриного филе; красный болгарский перец; желтый болгарский перец; луковица; 2 зубчика чеснока; ст. л. растительного масла; ч. л. молотого кумина; ч. л. паприки; 1/2 ч. л. молотого чили; соль и перец по вкусу; тортильи.

Как приготовить:

Нарежь полосками куриное филе, болгарский перец и лук, а чеснок измельчи. Разогрей сковороду и обжарь куриное филе до золотистой корочки. Посоли и поперчи его, затем отложи в сторону.

В этой же посуде обжарь до мягкости перец и лук. Добавь к ним измельченный чеснок, а через минуту верни курицу. Перемешай и еще пару минут прогрей ингредиенты вместе.

На сухой сковороде подогрей тортильи. Выложи на них мясную начинку, добавь нарезанные помидоры, авокадо и зелень. Если хочешь, также натри сверху немного сыра.

2. Паста орзо с креветками

Изысканное блюдо сочетает в себе нежный вкус морепродуктов и ароматный рис. Кроме того, орзо богат белком, поэтому идеально подходит тем, кто следит за весом.

Ингредиенты:

200 г пасты орзо; 300 г очищенных креветок; ст. л. оливкового масла; 2 зубчика чеснока; ч. л. паприки; 1/2 ч. л. молотого чили; 1/2 стакана белого вина; стакан сливок; соль и перец по вкусу; свежая петрушка для подачи.

Как приготовить:

Отвари пасту орзо в подсоленной воде согласно инструкции. Очисти и мелко нарежь чеснок.

На среднем огне разгорей сковороду и добавь масло. Обжарь до золотистой корочки креветки, посоли и поперчи их.

Освободи сковороду и на ней же немного обжарь чеснок, паприку и молотый чили. Влей белое вино и пару минут выпаривай его. Затем добавь сливки и доведи до кипения. После уменьши огонь и готовь, пока соус не загустеет.

Верни креветки в сковороду и погрей пару минут. Добавь в массу пасту орзо и аккуратно перемешай, чтобы она покрылась соусом. Готовое блюдо укрась зеленью и подай горячим.

3. Курица под сырно-грибным соусом

Куриное филе, обжаренное до золотистой корочки, сохраняет свою сочность и прекрасно сочетается с насыщенным вкусом соуса. А благодаря сырно-грибному соусу мясо становится еще более нежным.

Ингредиенты:

500 г куриного филе; 200 г шампиньонов; луковица; 2 зубчика чеснока ст. л. растительного масла; стакан сливок; 100 г тертого сыра; ч. л. сушеного тимьяна; соль и перец по вкусу.

Как приготовить:

Нарежь полосками куриное филе и грибы, измельчи чеснок и лук. Разогрей сковороду на среднем огне, добавь масло и обжарь подсоленное филе до золотистой корочки. Переложи курицу на тарелку и отложи в сторону.

В этой же сковороде обжарь лук и добавь к ним шампиньоны, Подожди, пока они станут золотистыми, затем добавь измельченный чеснок и тщательно перемешай. После этого влей сливки и доведи до кипения. Уменьши огонь и дождись, пока соус загустеет.

Верни курицу в сковороду к соусу. Перед подачей натри сверху сыр и добавь измельченную зелень.

4. Салат с макаронами

Это блюдо можно адаптировать под свои предпочтения. Например, вместо свежих овощей добавить замороженные.

Ингредиенты:

200 г коротких макарон; красный болгарский перец; огурец; стакан консервированного зеленого горошка; 1/2 стакана нарезанных оливок; 1/2 стакана тертого сыра; 1/2 пучка нарезанной свежей петрушки; 1/4 стакана оливкового масла; 2 ст. л. лимонного сока; ч. л. дижонской горчицы; соль и перец по вкусу.

Как приготовить:

Отвари макароны в подсоленной воде согласно инструкции и отложи их в сторону. Затем нарежь кубиками огурцы и болгарский перец. Смешай их с зеленым горошком.

В миске смешай оливковое масло, лимонный сок, горчицу и перец. Взбей до однородности.

В глубокой посуде собери салат, добавь тертый сыр и свежую измельченную зелень. Аккуратно перемешай, чтобы все ингредиенты равномерно покрылись соусом.

5. Макароны «Чизбургер»

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Блюдо легко готовится и идеально подходит для семейного ужина или дружеской вечеринки.

Ингредиенты:

200 г коротких макарон; 500 г говяжьего фарша; луковица; 2 зубчика чеснока ст. л. растительного масла; стакан тертого сыра; 1/2 стакана кетчупа; 1/2 стакана горчицы; ч. л. сушеного орегано; ч. л. сушеного базилика; соль и перец по вкусу; свежие помидоры и листья салата для подачи.

Как приготовить:

Отвари макароны в подсоленной воде и отложи в сторону. Нарежь и измельчи лук с чесноком.

На разогретой сковороде с растительным маслом обжарь фарш до готовности. Добавь лук, измельченный чеснок, сушеные специи. Перемешай и дай немного настояться. Затем добавь соус и кетчуп.

Переложи в сковороду с фаршем макароны. Перемешай, добавь тертый сыр и разложи по тарелкам. Укрась блюдо свежими помидорами и листьями салата.