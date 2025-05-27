Baltijas balss logotype

Кот спит рядом с хозяином – что это значит 0 409

Люблю!
Дата публикации: 27.05.2025
BB.LV
Кот спит рядом с хозяином – что это значит

Коты известны своей независимостью и самодостаточностью. Однако многие из них с удовольствием будут спать рядом с человеком: в ногах, у головы на подушке или прижавшись сбоку к хозяйке или хозяину.

Что следует знать

Хотя кошек часто считают независимыми, они достаточно социальными созданиями. Многие из них сильно привязываются к своим владельцам и нуждаются в контакте и внимании. Именно это объясняет привычку кошек проводить время во сне рядом с человеком. Однако это не единственная причина такого поведения.

Существует пять общеизвестных причин, почему у пушистика такое поведение. В частности:

  • чувство безопасности – когда кот находится рядом с человеком, он испытывает защиту и покой;
  • тепло – общий сон позволяет коту получить дополнительное тепло, что особенно привлекательно в прохладные дни;
  • близость и связь – кот таким образом чувствует свою эмоциональную привязанность и связь со своим любимым хозяином;
  • привычка с детства — если кот привык спать с человеком с самого малыша, эта привычка сохраняется и во взрослом возрасте;
  • забота и поддержка – коты способны чувствовать настроение человека. Если хозяин скучает или недомогает, пушистик может быть рядом, чтобы выразить свою поддержку.

Во многих культурах существует убеждение, что коты испытывают энергетику людей, поэтому выбирают спать рядом с положительной аурой. Одним словом, кот таким образом показывает, что любит вас.

Источник: life.novyny

Читайте нас также:
7
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Новое качество и глубина: как меняется секс после 50 и как сохранить удовольствие
Новое качество и глубина: как меняется секс после 50 и как сохранить удовольствие
Замуж за иностранца: полезные советы
Замуж за иностранца: полезные советы
Созданы друг для друга: самые лучшие и полезные сочетания продуктов
Созданы друг для друга: самые лучшие и полезные сочетания продуктов
Можно ли ходить летом без бюстгальтера: 5 правил, о которых должна знать каждая женщина
Можно ли ходить летом без бюстгальтера: 5 правил, о которых должна знать каждая женщина
Что случиться с кожей, если уменьшить употребление кофе?
Что случиться с кожей, если уменьшить употребление кофе? 318
Не храните в холодильнике: 7 продуктов, которым противопоказаны низкие температуры
Не храните в холодильнике: 7 продуктов, которым противопоказаны низкие температуры 486
Ученые доказали, что этот продукт может помочь людям с повышенным артериальным давлением
Ученые доказали, что этот продукт может помочь людям с повышенным артериальным давлением 433
Как привычка постоянно думать о будущем может испортить вам жизнь в настоящем
Как привычка постоянно думать о будущем может испортить вам жизнь в настоящем 252

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Врачебная тайна всегда трудно устанавливается. Иконка видео
ЧП и криминал
Кто халат надел, тот и доктор: техники фантомных операций 131
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц
Политика
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц 189
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном
В мире
2
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном 2 215
Народ переоценил Ринкевича: популярность президента заметно снизилась Эксклюзив!
Политика
3
Народ переоценил Ринкевича: популярность президента заметно снизилась 3 468
Трамп отверг предложение Путина о посредничестве с Ираном
В мире
4
Трамп отверг предложение Путина о посредничестве с Ираном 4 267
Опрос: Большинство американцев не одобряют присоединение США к войне с Ираном
В мире
Опрос: Большинство американцев не одобряют присоединение США к войне с Ираном 168
Врачебная тайна всегда трудно устанавливается. Иконка видео
ЧП и криминал
Кто халат надел, тот и доктор: техники фантомных операций 131
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц
Политика
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц 189
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном
В мире
2
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном 2 215

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео