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Кулинарные тренды 2025: что будет на наших тарелках в этом году 0 225

Люблю!
Дата публикации: 27.05.2025
BB.LV
Кулинарные тренды 2025: что будет на наших тарелках в этом году

Каждый год супермаркеты, кулинарные журналы и веб-сайты соревнуются в прогнозах относительно самых актуальных пищевых тенденций текущего, а затем и следующего года. Ожидается, что в 2025 на наших столах появится все, от хлеба на закваске до ледяной крошки из ягод и еще больше ферментированных продуктов.

Какие продукты и способы приготовления, по мнению гастрономических обозревателей, уже захватили и захватят кулинарный мир в 2025 году.

Острый Мёд

Мёд, настоянный на перце чили, переживает свой звездный час. Обладающий уникальным сочетанием сладкого и острого вкуса, он впервые появился в качестве топпинга для пиццы пепперони в модных пиццериях Нью-Йорка и Лондона, а теперь вышел на широкий рынок. Попробуйте полить им блины с хрустящим беконом, жареную курицу или даже мороженое. Острый мёд становится таким популярным, что его уже можно найти в большинстве крупных супермаркетов, а не только в специализированных магазинах деликатесов.

Соевый соус повсюду

Популярность соевого соуса такова, что он уже не является ингредиентом только азиатских блюд. Его добавляют не только в овощные и мясные блюда, но и в такие десерты, как мороженое, кофейные напитки и сладкую выпечку. Заметив эту тенденцию, производители соуса стали выпускать более разнообразные вкусы: например, вьетнамский соевый соус Синг Сонг — более сладкий и подходит для десертов, а традиционные корейские соевые соусы отличаются резком солёным вкусом, который больше подходит к мясу и может полностью заменить соль.

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Консервированная фасоль

Мы все больше задумываемся о том, что едим, заботясь о своем здоровье и об окружающей среде. Фасоль и бобовые отвечают всем требованиям: они богаты питательными веществами, являются источником клетчатки и растительного белка. Неудивительно, что консервированная фасоль становится популярным выбором не только у вегетарианцев, но и тех, кто хочет разнообразить меню полезным, вкусным и быстрым продуктом. Ну а производители консервированной фасоли придумывают всё новые вкусы, чтобы порадовать покупателей не только обычной фасолью или фасолью в томате.

Хлеб на новый лад

Хлеб на закваске уже знают не только поклонники здорового образа жизни или любители необычной выпечки. И если ещё не так давно батон крафтового хлеба на закваске продавался только в специализированных пекарнях, то сейчас всё больше магазинов и кафе предлагают своим клиентам разнообразный выбор хлеба, выпеченного без дрожжей.

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Натёртый лёд из фруктов и овощей

TikTok продолжает засыпать нас кулинарными трендами — хорошими и плохими. Возможно, тренд на натирание замороженных фруктов и овощей над блюдами окажется самым долговечным. Идея проста: заморозьте целый персик или немного клубники, или другие фрукты и ягоды, а затем используйте мелкую терку, чтобы получить мелкий фруктовый лед. То же самое можно сделать и с помидорами: натрите замороженную мякоть на моцареллу, а затем добавьте оливковое масло, соль и листья базилика для освежающего летнего салата. Впрочем, никто не запрещает натереть замороженный помидор и на банальный бутерброд с колбасой или сыром.

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#мода #кулинария
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