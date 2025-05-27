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Названы столовые приборы, которых стоит избегать, чтобы не навредить здоровью и развитию вашего малыша 0 245

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Дата публикации: 27.05.2025
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Названы столовые приборы, которых стоит избегать, чтобы не навредить здоровью и развитию вашего малыша
ФОТО: Freepik

Названы предметы, которых стоит избегать, чтобы не навредить здоровью и развитию ребенка.

Некоторые привычные столовые приборы могут быть опасными для малышей во время прикорма. Названы предметы, которых стоит избегать, чтобы не навредить здоровью и развитию ребенка. Об этом сообщает педиатр Дарья Власенко.

Материал столовых приборов

Лучше всего выбирать пищевой силикон, нейлон, нержавеющая сталь (после 12 мес.). Однако, важно проверить наличие сертификатов: ВРА-free, FDA-approved, LFGB-certified. В идеале - ложка должна быть целостной (без съемных частей), чтобы избежать накопления бактерий

В 6-7 месяцев, когда начинается прикорм, стоит выбирать мягкую силиконовую ложку с маленькой чашей на длинной ручке. Она не будет раздражать десны и слизистую рта. Позволяет аккуратно дать небольшое количество пищи. Она не подходит для самостоятельного пользования - только для кормления взрослым. Вилки в этом возрасте не рекомендованы - высок риск травмирования.

В 8-10 месяцев ребенок может начинать есть самостоятельно с ложки. Стоит выбирать учебную ложку с ограничителем, чтобы ребенок не засовывал глубоко в рот. Также подойдет силиконовая вилка с тупыми зубчиками для мягких продуктов (банан, авокадо, отварная морковь).

Металлическую детскую ложку можно с округлыми краями давать в 11-12 месяцев и старше. Важно знать, что металл может быть холодным и тяжелым. При активном поведении - риск травм (важно, чтобы был присмотр взрослого).

Мойте ложки и вилки отдельно от взрослой посуды, особенно после белковых продуктов.

Каких приборов избегать

Педиатр советует не давать ребенку:

  • игрушечных приборов - ребенок не воспринимает их всерьез

  • ложек с глубокой чашей - малыш не умеет правильно дозировать продукт и может подавиться

  • дешевого пластика - со временем появляются трещины, накапливающие микробы

  • гибкие "липкие" ложки - если слишком мягкие - трудно захватывать пищу и нарушается формирование правильного движения зачерпывания

По словам медика, у большинства детей до 1-1,5 года еще не определена доминантная рука. Поэтому не стоит ориентироваться только на "правую" или "левую" ложку до 2-3 лет.

Анатомические изогнутые ложки, которые направляют движение ко рту - могут быть более удобными для детей с преобладанием одной руки. Например, ложки с легкой изогнутой ручкой - их часто позиционируют как "подходящие и для правши и левши".

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#безопасность # дети
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