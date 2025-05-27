Palazzo Madama. Открыта выставка итальянского декоративно-прикладного искусства 6–19 веков

В сотрудничестве с Туринским музеем древнего искусства Palazzo Madama, а также благодаря поддержке Фонда Бориса и Инары Тетеревых и Посольства Итальянской Республики в Латвии, с 22 мая по 24 августа 2025 года в Художественном музее "Рижская Фондовая Биржа" проходит выставка "Palazzo Madama. Итальянское декоративно-прикладное искусство 6–19 веков", приглашая увидеть более ста блестящих образцов итальянского декоративно-прикладного искусства.

Масштабная экспозиция включает в себя шедевры ремесленных мастерских и мануфактур из различных регионов Италии, созданные между 6 и 19 веками, уделяя особое внимание искусству позднего Средневековья и высокого Возрождения, хранящемуся во Дворце Мадам Музея древнего искусства в Турине (Palazzo Madama) в коллекции. Экспозиция предлагает познакомиться со всеми важнейшими для Италии видами ремесел – в набор вошли всемирно известное муранское стекло, венецианские эмаль и обложки для документов Dodge, бронзы и камеи эпохи Возрождения, ломбардские ковки, тосканский фаянс, неаполитанский фарфор, ткани и кружева, пьемонтская мебель, тонкие срезы в дереве, кораллы, слоновая кость и т.д.

Профессор Джованни Карло Федерико Вилла, директор Palazzo Madama, говорит: «Мастерство – это секрет итальянского творчества и изобретательности. Прекрасное мастерство и качество исполнения позволили великим художникам создать произведения, которые пережили века и очаровали многие поколения. Итальянский музей, который имеет коллекцию из 70 000 произведений искусства и является одной из крупнейших коллекций прикладного искусства в мире, был очень рад вступить в диалог с Художественным музеем "Рижская Биржа", чтобы создать выставку, которая, как мы надеемся, порадует латвийскую общественность и оживит отношения между нашими культурами».

Выбор исторических экспонатов обогащается отдельными предметами из коллекции зарубежного искусства Латвийского Национального художественного музея. Впервые латвийская публика сможет виртуально разобраться и лично увидеть легендарную книгу «Жития самых выдающихся художников, скульпторов и архитекторов» (издание 1568 года), которая передана на хранение Отделом рукописей и редких книг Библиотеки Латвийского университета. Два уникальных тома времен Вазари доступны для просмотра в Европейской художественной галерее музея.

Важным дополнением к экспозиции являются описания и путеводители, подготовленные исследователями Дворца мадам и Художественного музея "Рижская Биржа", которые помогут посетителям сориентироваться в истории или специфике различных ремесленных отраслей и центров. К выставке издан каталог, который также является исследованием истории искусства о видах, материалах и наиболее значимых центрах ремесел. Выставка будет сопровождаться расширенным набором мероприятий, начиная с Дня Италии 1 июня.