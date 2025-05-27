Деменция — очень страшное заболевание, несмотря на свое медленное развитие. Но у ученых есть способы предотвратить ее появление и замедлить прогрессирование симптомов в случае их возникновения.

Фильм «Отец» с Энтони Хопкинсом в главной роли показывает, насколько деменция может быть болезненной для семьи больного. Но как на самом деле возникает это состояние и можно ли замедлить его развитие?

Каждый год в мире регистрируются 7,7 миллиона новых пациентов с деменцией. Это состояние, которое может быть следствием различных заболеваний, сильно снижает качество жизни пожилых людей и ложится тяжким бременем на их семьи. Но почему возникает это состояние и с чем оно чаще всего связано?

Чаще всего деменция возникает из-за болезни Альцгеймера. Согласно исследователям, около трети людей в возрасте 85 и более лет имеют это заболевание на той или иной стадии. Несмотря на то, что деменция считается возрастным заболеванием, ее возникновение в старческом возрасте — вовсе не норма, как думают некоторые люди. Многие доживают до 90 и более лет без признаков слабоумия.

Симптомы деменции на ранних стадиях распознать очень трудно. Человек начинает постепенно терять кратковременную память, но окружающие могут списывать это на обычную рассеянность — мы ведь все постоянно что-то забываем. Но затем у людей появляются трудности в общении и подборе слов, решении сложных задач, планировании. К тому присоединяются расстройства двигательных функций, становится трудно координировать свои движения, появляется депрессия, все чаще появляются тревожные состояния и могут даже возникать галлюцинации.

Среди факторов риска развития деменции не только возраст, но и курение, диабет, высокое кровяное давление и употребление большого количества алкоголя. Риск также выше, если у ваших родственников были или есть признаки деменции. В зависимости от заболеваний, которые стали причиной приобретенного слабоумия, его симптомы могут прогрессировать с различной скоростью.

Например, при болезни Альцгеймера наблюдается накопление бляшек из белково-полисахаридного комплекса — амилоида. Процесс происходит достаточно медленно — на горизонте 10 и более лет. Ускорить развитие заболевания могут генетические факторы, например, ген, кодирующий аполипопротеин E — белок, участвующий в метаболизме липидов в организме.

И хотя на сегодня известны лекарства, способные справиться с симптомами болезни Альцгеймера у мышей, на людях их испытания пока не проведены. Существуют только четыре средства, которые одобрены для лечения когнитивных нарушений, возникающих при заболевании: три из них относятся к классу ингибиторов холинэстеразы, а четвертый — к NMDA-антагонистам.

Какие факторы влияют на риск развития болезни Альцгеймера и деменции