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Страна белого лотоса: правила поведения в Таиланде для начинающих путешественников 0 294

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Дата публикации: 27.05.2025
BB.LV
Страна белого лотоса: правила поведения в Таиланде для начинающих путешественников

Благодаря новому сезону сериала “Белый лотос”, в Таиланд засобирались даже те, кто никогда не интересовался этой страной. Но, как и во всех странах, в Таиланде есть собственные особенности этикета, и туристы, нарушая эти правила, будут раздражать местных жителей своей бестактностью.

Давайте остановимся на основных правила поведения, которые желательно соблюдать в этой стране.

Отказ снимать обувь в помещении считается неуважением

Одно из самых простых правил в Таиланде – снимать обувь перед входом в дома, храмы, гостевые дома и многие магазины. Здесь вход в помещение в обуви может быть воспринят как неуважение. Несмотря на то, что тайцы довольно лояльно относятся к иностранцам, не соблюдающим это правило, всё равно обращайте внимание на соответствующие вывески у магазинов и ресторанов, так как в некоторых небольших заведениях оно может действовать для всех, и вас попросят разуться или уйти.

Наступив на порог, вы вызовете недовольство

Ещё одно правило, которое необходимо соблюдать при входе в помещение — не наступать на порог. В Таиланде пороги часто имеют духовное значение, особенно в храмах, поэтому важно относиться к этому с пониманием. Наступать на порог считается неуважительным, поэтому всегда переступайте через него, чтобы продемонстрировать свою осведомленность.

Одевайтесь скромнее при посещении храмов

Посещение храмов является неотъемлемой частью экскурсий в Таиланде. Проявите уважение и одевайтесь так, чтобы плечи и колени были прикрыты. Местные гиды расскажут вам с десяток историй о том, как туристов не пустили в храм, потому что их одежда не соответствовала требуемым стандартам скромности.

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Тайцы высоко ценят вежливость и спокойствие

Стоит ли говорить о том, что при посещении храмов необходимо соблюдать тишину? Пожалуй, это правило существует во всех странах. В Таиланде же громкие голоса могут быть восприняты как нарушение порядка даже в общественных местах, таких как рынки или городской транспорт. Тайцы ценят спокойное, невозмутимое поведение, поэтому громкие споры или открытое проявление гнева могут быть восприняты как нечто неприятное.

Обратите внимание на местных жителей: как они невозмутимо стоят в очереди или ходят по оживлённым улицам. Такого же поведения они ожидают и от туристов.

Чего не следует делать руками, ногами и… головой

Если вам нужно указать на что-то, лучше кивните в сторону нужного объекта или в крайнем случае укажите всей рукой. Показывать пальцем в Таиланде, как и во многих других странах, неприлично.

Ещё хуже, если вы попробуете указать ногой. Не вытягивайте ноги в сторону храмов, монахов или изображений Будды, а ещё не направляйте их на книги или еду — всё это считается крайне неуважительным.

Что касается головы, постарайтесь не дотрагиваться до чужой головы или волос. Если же в этом есть необходимость, сначала спросите разрешения.

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Не увлекайтесь фотосъемкой

Разрешение лучше спрашивать и перед тем, как начать снимать на улице, в магазинчиках и других местах, где присутствуют люди.

Воздержитесь от назойливого фотографирования монахов и храмов — это считается неуважением к местной религии.

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#туризм #путешествие
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