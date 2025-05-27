Ученые выяснили, почему собаки похожи на своих хозяев

Вы, наверное, замечали странный феномен: со временем владельцы домашних животных начинают все больше походить на своего кота или (особенно) собаку. Как будто они созданы друг для друга и потому у них как будто бы даже появляются общие черты. Но в чем причина этого? Наука пока не дает точного ответа, но обнаружила довольно любопытные корреляции.

Немецкие исследователи из Института геоантропологии Макса Планка и Йенского университета пытаются определить совместимость человека и собаки без долгих проб и ошибок. Их интересует, что делает пару человек-собака гармоничной, и как подобрать правильного питомца. Для этого сначала нужно было понять текущую ситуацию: в целом собаки и их хозяева больше похожи или отличаются?

Изучая этот вопрос авторы исследования обнаружили реальные доказательства того, что многие из нас замечали годами: множество владельцев собак выглядят очень похоже на своих питомцев.

Яна Бендер и ее команда исследовали различные сходства между людьми и собаками, чтобы определить, что создает наиболее гармоничную пару. Оказалось, что люди склонны выбирать собак, которые напоминают им себя.

Множество исследований подтверждают: люди, как правило, могут правильно сопоставить собаку и владельца, если им показать их фотографии. Более того, точность этих совпадений слишком высока, чтобы объяснить ее простой случайностью. Иногда для правильного определения достаточно минимальной информации. Например, в одном исследовании участники успешно сопоставляли собаку и хозяина, видя только фотографии их глаз.

Другие исследования, которые изучила команда Бендер, выявили еще более любопытные сходства. Например, женщины с короткими волосами чаще выбирают собак с короткими ушами (например, хаски или басенджи), а люди с длинными волосами предпочитают породы с висячими ушами (бигли или спрингер-спаниели). Ученые считают, что это связано с врожденной склонностью людей выбирать тех, кто на них похож. Конечно, эта тенденция лежит в основе многих социальных проблем, но она же помогала формировать племена и культуры в прошлом.

Похоже, мы применяем этот врожденный избирательный механизм и к домашним питомцам — причем не только во внешности. Например:

— Интроверты чаще заводят собак, которые нервничают рядом с незнакомцами.

— Невротичные люди склонны иметь более агрессивных питомцев.

— Сознательные хозяева обычно легче дрессируют своих собак.

Но в отличие от внешнего сходства, поведенческая совместимость работает в обе стороны. Например, собака может стать более тревожной со временем, если ее хозяин беспокойный человек. И наоборот: спокойный владелец может сделать питомца более уравновешенным.

Бендер считает, что все это может быть связано с другим странным феноменом, который мы все замечали: супруги со временем начинают походить друг на друга. Конечно, при выборе партнера у нас гораздо больше информации (например, он может рассказать о себе).

Но, похоже, выбор собаки — это не просто вопрос случайности, а скорее подсознательное решение, основанное на ощущении сходства. Неудивительно, что они так часто кажутся нам родственными душами