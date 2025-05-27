Baltijas balss logotype

Ученые выяснили, почему собаки похожи на своих хозяев 0 627

Люблю!
Дата публикации: 27.05.2025
BB.LV
Ученые выяснили, почему собаки похожи на своих хозяев

Вы, наверное, замечали странный феномен: со временем владельцы домашних животных начинают все больше походить на своего кота или (особенно) собаку. Как будто они созданы друг для друга и потому у них как будто бы даже появляются общие черты. Но в чем причина этого? Наука пока не дает точного ответа, но обнаружила довольно любопытные корреляции.

Немецкие исследователи из Института геоантропологии Макса Планка и Йенского университета пытаются определить совместимость человека и собаки без долгих проб и ошибок. Их интересует, что делает пару человек-собака гармоничной, и как подобрать правильного питомца. Для этого сначала нужно было понять текущую ситуацию: в целом собаки и их хозяева больше похожи или отличаются?

Изучая этот вопрос авторы исследования обнаружили реальные доказательства того, что многие из нас замечали годами: множество владельцев собак выглядят очень похоже на своих питомцев.

Яна Бендер и ее команда исследовали различные сходства между людьми и собаками, чтобы определить, что создает наиболее гармоничную пару. Оказалось, что люди склонны выбирать собак, которые напоминают им себя.

Множество исследований подтверждают: люди, как правило, могут правильно сопоставить собаку и владельца, если им показать их фотографии. Более того, точность этих совпадений слишком высока, чтобы объяснить ее простой случайностью. Иногда для правильного определения достаточно минимальной информации. Например, в одном исследовании участники успешно сопоставляли собаку и хозяина, видя только фотографии их глаз.

Другие исследования, которые изучила команда Бендер, выявили еще более любопытные сходства. Например, женщины с короткими волосами чаще выбирают собак с короткими ушами (например, хаски или басенджи), а люди с длинными волосами предпочитают породы с висячими ушами (бигли или спрингер-спаниели). Ученые считают, что это связано с врожденной склонностью людей выбирать тех, кто на них похож. Конечно, эта тенденция лежит в основе многих социальных проблем, но она же помогала формировать племена и культуры в прошлом.

Похоже, мы применяем этот врожденный избирательный механизм и к домашним питомцам — причем не только во внешности. Например:

— Интроверты чаще заводят собак, которые нервничают рядом с незнакомцами.

— Невротичные люди склонны иметь более агрессивных питомцев.

— Сознательные хозяева обычно легче дрессируют своих собак.

Но в отличие от внешнего сходства, поведенческая совместимость работает в обе стороны. Например, собака может стать более тревожной со временем, если ее хозяин беспокойный человек. И наоборот: спокойный владелец может сделать питомца более уравновешенным.

Бендер считает, что все это может быть связано с другим странным феноменом, который мы все замечали: супруги со временем начинают походить друг на друга. Конечно, при выборе партнера у нас гораздо больше информации (например, он может рассказать о себе).

Но, похоже, выбор собаки — это не просто вопрос случайности, а скорее подсознательное решение, основанное на ощущении сходства. Неудивительно, что они так часто кажутся нам родственными душами

Читайте нас также:
#собаки #психология
6
0
0
1
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Новое качество и глубина: как меняется секс после 50 и как сохранить удовольствие
Новое качество и глубина: как меняется секс после 50 и как сохранить удовольствие
Замуж за иностранца: полезные советы
Замуж за иностранца: полезные советы
Созданы друг для друга: самые лучшие и полезные сочетания продуктов
Созданы друг для друга: самые лучшие и полезные сочетания продуктов
Можно ли ходить летом без бюстгальтера: 5 правил, о которых должна знать каждая женщина
Можно ли ходить летом без бюстгальтера: 5 правил, о которых должна знать каждая женщина
Что случиться с кожей, если уменьшить употребление кофе?
Что случиться с кожей, если уменьшить употребление кофе? 311
Не храните в холодильнике: 7 продуктов, которым противопоказаны низкие температуры
Не храните в холодильнике: 7 продуктов, которым противопоказаны низкие температуры 475
Ученые доказали, что этот продукт может помочь людям с повышенным артериальным давлением
Ученые доказали, что этот продукт может помочь людям с повышенным артериальным давлением 427
Как привычка постоянно думать о будущем может испортить вам жизнь в настоящем
Как привычка постоянно думать о будущем может испортить вам жизнь в настоящем 248

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Врачебная тайна всегда трудно устанавливается. Иконка видео
ЧП и криминал
Кто халат надел, тот и доктор: техники фантомных операций 109
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц
Политика
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц 167
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном
В мире
2
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном 2 192
Народ переоценил Ринкевича: популярность президента заметно снизилась Эксклюзив!
Политика
3
Народ переоценил Ринкевича: популярность президента заметно снизилась 3 409
Трамп отверг предложение Путина о посредничестве с Ираном
В мире
4
Трамп отверг предложение Путина о посредничестве с Ираном 4 247
Опрос: Большинство американцев не одобряют присоединение США к войне с Ираном
В мире
Опрос: Большинство американцев не одобряют присоединение США к войне с Ираном 158
Врачебная тайна всегда трудно устанавливается. Иконка видео
ЧП и криминал
Кто халат надел, тот и доктор: техники фантомных операций 109
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц
Политика
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц 167
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном
В мире
2
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном 2 192

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео