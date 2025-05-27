Baltijas balss logotype

Выдающийся пианист Ян Лисецкий снова выступит в Риге 0 342

Люблю!
Дата публикации: 27.05.2025
BB.LV
Фото: Christoph Kostlin

Фото: Christoph Kostlin

31 мая на сцене Национального театра вновь выступит польско-канадский пианист Ян Лисецкий. Более двух лет назад он уже собрал аншлаг в этом зале — и полностью оправдал свою репутацию музыканта, чьи концерты пропускать не стоит.

Ян Лисецкий родился в 1995 году в Калгари в семье польских архитекторов-эмигрантов. Родители не стремились воспитать вундеркинда — им хотелось, чтобы сын получил гармоничное и счастливое детство. Благодаря им Ян не только занимался музыкой, но и серьёзно увлёкся математикой и спортом, учился в обычной школе, много времени проводил на природе и путешествовал с семьёй по Канаде и Польше. Такой подход дал впечатляющий результат: в 9 лет — первый сольный концерт, в 15 — дебютный альбом, контракт с легендарной Deutsche Grammophon и в 18 — звание Посла доброй воли ЮНИСЕФ от Канады.

Сегодня Ян Лисецкий — один из самых востребованных и авторитетных пианистов мира. Он даёт по 10–15 концертов в месяц и не устаёт от перелётов, считая каждое новое место источником вдохновения и поводом для фотографий. Гармоничность и цельность, безупречная техника и искренность, интеллект и естественность — всё это отличает Лисецкого даже среди самых одарённых его коллег. The New York Times назвала его «пианистом, который делает значительной каждую ноту» — и это определение точно передаёт его художественный почерк.

«Музыкант, наделённый редкой утончённостью и воображением» (The Boston Globe), «возможно, самый совершенный пианист своего времени» (BBC Music Magazine) — с этими оценками, вероятно, согласится каждый, кто слышал его концерт в Риге несколько лет назад. Тогда он исполнял ноктюрны и этюды Шопена — своего главного композитора. В этот раз к Шопену присоединятся Бах, Рахманинов и Шимановский.

Ян Лисецкий — герой документальных фильмов, артист, чьи концерты транслируются каналами CBC, BBC, а также радиостанциями Австрии, Франции, Германии, Швейцарии и Польши. Он сотрудничает с лучшими дирижёрами и оркестрами, выступает на главных фестивалях мира, а его дискография отмечена премиями JUNO, ECHO Klassik, Gramophone Critics' Choice, Diapason d'Or и Edison Klassiek. Он желанный гость Карнеги-холла, Альберт-холла, венского Музикферайна и миланской Ла Скала.

И то, что в этом гастрольном графике вновь нашлось место для Риги и её Национального театра, — подлинный подарок для всех, кто ценит настоящую музыку.

Читайте нас также:
#концерт #искусство
0
0
0
1
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Новое качество и глубина: как меняется секс после 50 и как сохранить удовольствие
Новое качество и глубина: как меняется секс после 50 и как сохранить удовольствие
Замуж за иностранца: полезные советы
Замуж за иностранца: полезные советы
Созданы друг для друга: самые лучшие и полезные сочетания продуктов
Созданы друг для друга: самые лучшие и полезные сочетания продуктов
Можно ли ходить летом без бюстгальтера: 5 правил, о которых должна знать каждая женщина
Можно ли ходить летом без бюстгальтера: 5 правил, о которых должна знать каждая женщина
Что случиться с кожей, если уменьшить употребление кофе?
Что случиться с кожей, если уменьшить употребление кофе? 318
Не храните в холодильнике: 7 продуктов, которым противопоказаны низкие температуры
Не храните в холодильнике: 7 продуктов, которым противопоказаны низкие температуры 486
Ученые доказали, что этот продукт может помочь людям с повышенным артериальным давлением
Ученые доказали, что этот продукт может помочь людям с повышенным артериальным давлением 433
Как привычка постоянно думать о будущем может испортить вам жизнь в настоящем
Как привычка постоянно думать о будущем может испортить вам жизнь в настоящем 252

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Врачебная тайна всегда трудно устанавливается. Иконка видео
ЧП и криминал
Кто халат надел, тот и доктор: техники фантомных операций 131
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц
Политика
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц 189
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном
В мире
2
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном 2 215
Народ переоценил Ринкевича: популярность президента заметно снизилась Эксклюзив!
Политика
3
Народ переоценил Ринкевича: популярность президента заметно снизилась 3 468
Трамп отверг предложение Путина о посредничестве с Ираном
В мире
4
Трамп отверг предложение Путина о посредничестве с Ираном 4 268
Опрос: Большинство американцев не одобряют присоединение США к войне с Ираном
В мире
Опрос: Большинство американцев не одобряют присоединение США к войне с Ираном 168
Врачебная тайна всегда трудно устанавливается. Иконка видео
ЧП и криминал
Кто халат надел, тот и доктор: техники фантомных операций 131
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц
Политика
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц 189
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном
В мире
2
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном 2 215

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео