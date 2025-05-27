31 мая на сцене Национального театра вновь выступит польско-канадский пианист Ян Лисецкий. Более двух лет назад он уже собрал аншлаг в этом зале — и полностью оправдал свою репутацию музыканта, чьи концерты пропускать не стоит.

Ян Лисецкий родился в 1995 году в Калгари в семье польских архитекторов-эмигрантов. Родители не стремились воспитать вундеркинда — им хотелось, чтобы сын получил гармоничное и счастливое детство. Благодаря им Ян не только занимался музыкой, но и серьёзно увлёкся математикой и спортом, учился в обычной школе, много времени проводил на природе и путешествовал с семьёй по Канаде и Польше. Такой подход дал впечатляющий результат: в 9 лет — первый сольный концерт, в 15 — дебютный альбом, контракт с легендарной Deutsche Grammophon и в 18 — звание Посла доброй воли ЮНИСЕФ от Канады.

Сегодня Ян Лисецкий — один из самых востребованных и авторитетных пианистов мира. Он даёт по 10–15 концертов в месяц и не устаёт от перелётов, считая каждое новое место источником вдохновения и поводом для фотографий. Гармоничность и цельность, безупречная техника и искренность, интеллект и естественность — всё это отличает Лисецкого даже среди самых одарённых его коллег. The New York Times назвала его «пианистом, который делает значительной каждую ноту» — и это определение точно передаёт его художественный почерк.

«Музыкант, наделённый редкой утончённостью и воображением» (The Boston Globe), «возможно, самый совершенный пианист своего времени» (BBC Music Magazine) — с этими оценками, вероятно, согласится каждый, кто слышал его концерт в Риге несколько лет назад. Тогда он исполнял ноктюрны и этюды Шопена — своего главного композитора. В этот раз к Шопену присоединятся Бах, Рахманинов и Шимановский.

Ян Лисецкий — герой документальных фильмов, артист, чьи концерты транслируются каналами CBC, BBC, а также радиостанциями Австрии, Франции, Германии, Швейцарии и Польши. Он сотрудничает с лучшими дирижёрами и оркестрами, выступает на главных фестивалях мира, а его дискография отмечена премиями JUNO, ECHO Klassik, Gramophone Critics' Choice, Diapason d'Or и Edison Klassiek. Он желанный гость Карнеги-холла, Альберт-холла, венского Музикферайна и миланской Ла Скала.

И то, что в этом гастрольном графике вновь нашлось место для Риги и её Национального театра, — подлинный подарок для всех, кто ценит настоящую музыку.