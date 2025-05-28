5 признаков несчастливых пар и что делать, если вы заметили эти признаки в своих отношениях

Неспроста есть поговорка — «со стороны виднее». Если понаблюдать за людьми, можно заметить много деталей — в том числе состояние их совместной жизни.

Как издалека заметить несчастливые пары — пять признаков

На первый взгляд кажется, что это мелочи, но из них легко сложить цельную картину. А ещё научиться и за собой подмечать такие вещи.

Пять мелочей, на которые стоит обратить внимание

Отсутствие прикосновений. Несчастливые пары не тянет друг к другу — они не обнимаются, не целуются, не держатся за руки. С одной стороны, можно сказать, что они просто сдержанно ведут себя на публике. С другой — сложно отказать себе в удовольствии коснуться украдкой любимого или любимую. В любящих парах это чаще всего происходит машинально, неосознанно. Если такого нет — это тревожный звоночек.

Дистанция между партнёрами. Особенно это заметно в быту, когда они ходят по магазинам или занимаются какими-то делами. Кто-то идёт на пару шагов впереди, кто-то плетётся сзади. По возможности они разделяются, чтобы «что-то найти» и «побыстрее со всем разобраться». Но в совокупности с другими мелочами это может быть способом короткого отдыха друг от друга.

Минимум общения. Понятное дело, что не все любят болтать от рождения. Но в некоторых парах каждая попытка завязать разговор сводится к минимальному обмену информацией, ещё и с нотками раздражения. Ответы дежурные, взгляды уставшие, после разговора ещё остаётся налёт ворчливости из-за того, что кого-то потревожили.

Прятки в телефонах. Хороший способ избавиться от необходимости «терпеть» совместное времяпрепровождение — начать листать ленту новостей. Во время еды, совместного просмотра фильма, посещения зоопарка, чего угодно ещё. Интереса нет ни к происходящему, ни к эмоциям партнёра. До кучи это бывает взаимно.

Неухоженность и однообразие образов. Зачем менять наряды, если наряжаться не для кого? К чему ухаживать за кожей, суетиться с маникюром и наносить косметику, когда знаешь, что на это не обратят внимание? В каких-то случаях причиной такого поведения является нежелание порадовать вторую половинку. В других ситуациях — отсутствие интереса со стороны любимого или любимой убивает всё желание заботиться о себе, словно мы этого не заслуживаем.

Что делать, если вы заметили эти признаки в своих отношениях

Отметим, что ни один из вышеперечисленных пунктов сам по себе не означает, что с вашими отношениями всё плохо. И даже совокупность этих критериев ни о чём не говорит. Люди и характеры разные, кому-то вполне комфортно вместе сидеть спина к спине и копошиться в телефонах, и это будет истинным счастьем. Вопрос в том, вызывает ли у вас лично это осознание дискомфорт. Если да, значит в отношениях что-то не так.

В первую очередь о своём беспокойстве надо поговорить со своей второй половинкой. Спокойно, без фатализма и далеко идущих решений, просто поделиться тревогой. Может быть, отношения пора чем-то освежить, или даже слова партнёра вас успокоят. В любом случае, разговор поможет обоим осознать проблему или её отсутствие, и от этого уже можно будет отталкиваться. Может, отношения остыли и стоит разойтись друзьями. Может, пора сходить в музей и подержаться за ручку. Ответ найдётся во взаимодействии друг с другом. Как во времена, когда вы только строили отношения. Справились тогда, справитесь и сейчас.