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64-летний Дэвид Духовны женился 31-летней продавщице 0 294

Люблю!
Дата публикации: 28.05.2025
BB.LV
64-летний Дэвид Духовны женился 31-летней продавщице
ФОТО: Instagram

64-летний актёр Дэвид Духовны и его возлюбленная Моник Пендлберри тайно поженились.

Слухи о свадьбе звезды "Секретных материалов" начались после того, как его вместе с Моник засняли на прогулке в Малибу с кольцами на безымянных пальцах. Сами они пока никаких комментариев не давали.

Последний раз пара выходила вместе в свет в 2023 году: они появилась на премьере нового фильма Духовны "Вы, люди".

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Дэвид Духовны начал встречаться с Моник Пендлберри в 2017 году. Они познакомились в магазине SunLife Organics Juicery, который принадлежит одному из приятелей Духовны, а Моник как раз там работала. Дэвид старше Моник на 33 года. Они редко появляются вместе на публике и не выкладывают совместные фотографии.

Раньше Духовны был женат на актрисе Теа Леони. Они поженились через девять недель после знакомства в 1997 году. Для обоих актёров этот брак стал вторым. Со временем в браке начались проблемы: супруги впервые расстались в 2008 году из-за сексуальной зависимости Духовны. В 2009 году они снова сошлись, но в 2014-м окончательно развелись. У них есть двое детей: 26-летняя дочь Уэст и 22-летний сын Кид.

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