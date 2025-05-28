Baltijas balss logotype

Ежи в саду: польза и вред 0 548

Люблю!
Дата публикации: 28.05.2025
BB.LV
Ежи в саду: польза и вред

Такие маленькие колючие зверьки, как ежи, оказывается, имеют как полезное, так и вредное влияние на садовые растения. Опытные дачники рассказали, чем эти животные так полезны для растений, а как они, наоборот, портят урожай на участке.

Обычно ежей можно встретить на садовых территориях, которые расположены возле леса. Попав в лес, маленькие зверьки начинают заводить семью, но это происходит в том случае, если условия считаются для них благоприятными.

Если говорить об их влиянии на садовые участки, то оно делится на полезное и вредное. Опытные дачники рассказали, чем ежи полезны для урожая, а чем, наоборот, угрожают ему.

Чем ежи полезны в саду

Дачники говорят, что ежи едят маленьких вредителей, которые портят урожай на садовом участке, тем самым, спасая ваши растения. Например, это такие вредители, как:

  • Майские жуки

  • Слизни

  • Улитки

  • Гусеницы

Как ежи портят урожай в саду

Ежи могут очень сильно испортить ваш сад, например, если на вашем участке есть гнезда певчих птиц, эти зверьки могут им навредить. Однако это далеко не самое опасное влияние на сад, которое оказывают эти маленькие животные с колючками.

Дачники говорят, что наибольшую опасность несет еж, который считается переносчиком сальмонеллеза, дерматомикоза, лептоспироза или бешенства. К тому же это животное может иметь на своем теле много блошек и клещей, который переносят клещевой энцефалит, туляремию и даже болезнь Лайма.

Если на вашем участке появились ежи, будьте с ними осторожными, ведь они могут очень навредить растениям.

Источник: novyny.live

Читайте нас также:
0
0
0
4
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Новое качество и глубина: как меняется секс после 50 и как сохранить удовольствие
Новое качество и глубина: как меняется секс после 50 и как сохранить удовольствие
Замуж за иностранца: полезные советы
Замуж за иностранца: полезные советы
Созданы друг для друга: самые лучшие и полезные сочетания продуктов
Созданы друг для друга: самые лучшие и полезные сочетания продуктов
Можно ли ходить летом без бюстгальтера: 5 правил, о которых должна знать каждая женщина
Можно ли ходить летом без бюстгальтера: 5 правил, о которых должна знать каждая женщина
Что случиться с кожей, если уменьшить употребление кофе?
Что случиться с кожей, если уменьшить употребление кофе? 318
Не храните в холодильнике: 7 продуктов, которым противопоказаны низкие температуры
Не храните в холодильнике: 7 продуктов, которым противопоказаны низкие температуры 486
Ученые доказали, что этот продукт может помочь людям с повышенным артериальным давлением
Ученые доказали, что этот продукт может помочь людям с повышенным артериальным давлением 433
Как привычка постоянно думать о будущем может испортить вам жизнь в настоящем
Как привычка постоянно думать о будущем может испортить вам жизнь в настоящем 252

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Врачебная тайна всегда трудно устанавливается. Иконка видео
ЧП и криминал
Кто халат надел, тот и доктор: техники фантомных операций 131
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц
Политика
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц 190
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном
В мире
2
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном 2 215
Народ переоценил Ринкевича: популярность президента заметно снизилась Эксклюзив!
Политика
3
Народ переоценил Ринкевича: популярность президента заметно снизилась 3 469
Трамп отверг предложение Путина о посредничестве с Ираном
В мире
4
Трамп отверг предложение Путина о посредничестве с Ираном 4 268
Опрос: Большинство американцев не одобряют присоединение США к войне с Ираном
В мире
Опрос: Большинство американцев не одобряют присоединение США к войне с Ираном 168
Врачебная тайна всегда трудно устанавливается. Иконка видео
ЧП и криминал
Кто халат надел, тот и доктор: техники фантомных операций 131
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц
Политика
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц 190
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном
В мире
2
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном 2 215

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео