Почему нельзя возвращаться к бывшим

Люди встречаются, влюбляются и, к сожалению, весьма часто расстаются. Разрывы в отношениях являются неотъемлемой частью нашей жизни. Независимо от причины, потерять близкого человека, даже осознавая его недостатки, подобно вырыванию кусочка из еще недавно целого и любившего сердца.

Как сильно хочется избежать боли и страданий! Снова ощутить объятия, утонуть в чьей-то ласке и понять, что разлуки были всего лишь кошмаром.

«Привет», — звучит родной голос через телефон, вызывая мурашки. Это ОН… «Привет…» «Как дела?» «Все ок. А у тебя?» «Я скучаю по тебе. Постоянно думаю. Может быть, мы ошиблись?» «Думаешь? А как насчет…» (следует перечень причин разрыва)? «Глупости. Все должно быть по-новому. Давай начнем с чистого листа?» «Давай…»

Такие диалоги, когда мосты сожжены, но что-то тянет обратно, становятся классикой расставаний. Мы готовы принять обратно того, кого не получилось удержать. Мы слышим только то, что хотим услышать, лишь бы избежать боли разрыва. Готовы вернуться, прощая все, чувствуя вину за «неверное» решение. Готовы схватиться за руку любимого и не отпускать, лишь бы не чувствовать боль.

На самом деле избегание боли разрыва возвращением к прошлому партнеру, который «скучает», не является лучшим вариантом. Если у вас нет поведенческих расстройств и вы умеете контролировать эмоции, то наверняка решение расстаться было обдуманным. Если инициатором был мужчина, его действия свидетельствуют о нестабильности личности. Если инициатором была женщина, то вопросы обратно переадресовываются ей. Важно ли ей это? Готова ли она вернуться из-за грусти и боли, игнорируя причины разрыва?

Любое расставание имеет свои причины. Чувства после него естественны, но они проходят, в то время как причины остаются. Возврат к прошлому может вызвать кратковременную эйфорию, но затем вы столкнетесь с реальностью, сталкиваясь с теми же проблемами, что привели к разрыву. Не стоит возвращаться туда, где вам причинили боль.