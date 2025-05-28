Уйдет и не оглянется: женские привычки, которые оттолкнут любого мужчину

В этой статье рассмотрим пять главных стереотипов поведения, которые могут сильно раздражать мужчин. Об этом расскажет эксперт Айна Громова — психиатр, психотерапевт, психолог, сексолог, нарколог.

«Вынос мозга»

Одна из главных причин, почему мужчины не стремятся строить отношения — это, конечно, способность «выносить мозг».

Как это происходит? Чаще всего: мужчина себя повел не так, как женщина ожидала. К примеру, он вовремя не позвонил, забыл дату свадьбы, не купил то, о чем просили, не отчитался так, как должен был. И начинается долгий скандал с многочисленными обвинениями.

Именно этим часто мужчины объясняют нежелание снова вступать в отношения. Или, по крайней мере, заключать официальный брак, брать на себя обязательства. Потому что им не хочется получать большой скандал за маленький проступок. Ведь изначально мужчина получает в свой адрес негатив за поступок, совершенный не специально, он не ожидал таких последствий.

Чем больше таких «выносов мозга» происходит, тем больше мужчина злится. И тем выше вероятность, что он устанет не соответствовать ожиданиям, не захочет стать «подкаблучником» и терпеть.

В такой ситуации мужчина начинает специально делать какие-то вещи, которые избранницу раздражают. Ведет себя более эгоистично, наплевательски относиться к ее просьбам (чего раньше не делал), и в итоге пара распадается. Чаще всего мужчина после такого больше не хочет вступать в отношения, а женщина ищет другого мужчину, «того самого».

Попытки переделать партнера

Еще одна серьезная история — так называемое нытье. Когда женщина обижается и пытается таким образом манипулировать партнером. Ему это понятно, и модель поведения «обиженка» раздражает.

Следующая разрушительная модель поведения — контроль. Такая женщина скорее ведет себя как мама. Отчитайся, пришли свою геолокацию, прекрати общаться с этими друзьями.

Модель поведения «госпожа» также чревата одиночеством. Это те женщины, которые говорят «он будет у моих ног, он будет делать то, что я хочу». Я вспоминаю один случай из реальной семейной консультации, когда мужчина рассказывал, что однажды в разговоре с женой она ему сообщила «я королева», на это он ответил «ну если ты королева, то я тогда король», она ответила «нет, ты паж».

Часто женщина говорит, что хочет быть в отношениях «маленькой девочкой», чтобы за нее все решали, желает иметь крепкое и надежное плечо. При этом, в жизни она любит агрессивные виды спорта, держит бойцовских собак, она начальница крупной компании, и получает удовольствие от унижения своего персонала. В реальной жизни ей нравится контролировать и подавлять мужчин. Эта женщина в отношениях абсолютно не девочка, она стремится быть госпожой. И, естественно, более слабый по темпераменту избранник ее не устраивает, а равному она не нужна — зачем ему эта головная боль?

Есть женщины, которые занимают потребительскую позицию и ищут богатого мужчину, желая за счет его денег хотят устроить свою роскошную жизнь.

Причины такого женского поведения

Почему все это возникает? Изначально у женщины есть высокий уровень ожиданий (долженствований), как должен вести себя мужчина. У нее есть определенная иллюзия, которую нужно реализовать. Затем она встречает мужчину, считает, что он ей подходит, рассматривая его с позиции насколько он ей подходит, не стараясь оценить его как реального отдельного человека со своими желаниями и ценностями. И, если она понимает, что он ей подходит, то встраивает его в свою сформированную иллюзию. У нее есть конкретный и четкий план, как он должен себя вести, как он должен действовать. Если этого не происходит, то начинается вынос мозга, о котором говорилось ранее.

В этом случае первая причина — женщина пытается перевоспитать партнера под себя. Ведь она живет иллюзией своей очень высокой значимости для этого мужчины, и ей невыносимо видеть обратное.

Поэтому каждый раз, когда его поведение показывает ей, что она не является единственным и главным приоритетом в его жизни, у нее возникает агрессия и истерика. От этого отключается логика и все моральные установки. Она не готова с иллюзией расстаться, а в мужчину этого она вложилась, и прекращать общение не хочется.

Поэтому она начинает менять человека и добиться своего, но происходит ровно наоборот: мужчина злится и остывает. Он хочет радоваться, а не отчитываться и напрягаться. Значимость и важность женщины определяется тем, сколько радости в этих отношениях он испытывает, поэтому все, что стимулирует негативные эмоции, мужчину не мотивирует продолжать общение.

Даже влюбленный мужчина, тем не менее, имеет какие-то свои приоритеты, с ней напрямую не связанные. Но для женщины это осознание может быть весьма болезненным. Ей отчаянно нужно, чтобы в его системе приоритетов у нее было первое место.

Это исходит из разных моделей воспитания мальчиков и девочек. Мальчику с детства рассказывают о том, что он должен кем-то стать, реализоваться в социуме. А девочке внушают, что она будущая жена и мама. Безусловно, сейчас в социуме есть разные тренды, но этот всё равно присутствует.

Вернемся к тому ощущению радости, которое мужчина испытывает от общения с женщиной, и повторимся, что чем больше радости он будет получать, тем приоритетнее для него будет их общение. Но часто женщина, не дожидаясь этого, не сформировав здоровую динамику их общения, в самом начале отношений может все испортить. То есть она начинает требовать больше, чем он ей готов сейчас дать. Она выковыривает доказательства собственной значимости, но их с каждым разом все меньше. Нытьем, выносом мозга и другими способами она требует от него признания, насколько он ее любит. Этого делать нельзя. Чем больше ее поведение воспринимается им как насилие, тем меньше поток его спонтанного внимания к ее персоне, тем меньше желания взаимодействовать.

Такого рода конфликты говорят о том, что отношения мужчины и женщины находятся в глубоком дисбалансе. Он ей более значим, чем она ему, и чем больше она ему выносит мозг, чем больше она его контролирует, чем больше она ноет, тем меньше ему хочется вкладываться искренне в эти отношения, тем меньшую значимость эта женщина будет для него иметь.

Надо помнить, что женщина, которая себя ведет вышеперечисленными способами, воспринимается мужчиной как асексуальный объект. Поэтому и «женщина-мама», «женщина-контролер» и все остальные не вызывают желания гореть сексуальным пламенем в ее адрес.

Создание искусственной значимости

Добавим пару слов о современном тренде — о женщинах, которые воспринимают мужчину как билет в счастливое будущее. Невероятно раздражает мужчин поведение представительниц прекрасного пола, которые стремятся организовать ему как можно более дорогой счет в ресторане.

Если она выбирает только самые дорогие продукты, самое элитное вино, требует роскошных подарков, драгоценностей, он видит, что нужен не он, а его деньги. А каждый человек хочет, чтобы его любили просто так. Потребительское отношение с требованием больших финансовых вложений быстро считывается. Поэтому походы в заведения с требованиями камчатских крабов с черной икрой, быстро заканчиваются.

Все эти модели поведения только разрушают отношения, поэтому их лучше убирать. Чтобы это сделать, нужно более осознанно относиться к своим действиям и снизить нужду в сфере любви и близости. Не делайте из отношений кислородную подушку, не живите только ожиданием их. Иначе начнутся ошибки в поведении. В результате их значимость для мужчины будет только снижаться, ведь никому не нравится агрессивная, потребительская, инфантильная позиция.

Если женщина хочет здорового, зрелого мужчину, она сама должна вести себя как здоровая, зрелая женщина. Это важно. Поэтому я всем рекомендую быть не только поглощенным сферой любви человеком, но и искренне заинтересованным чем-то другим.