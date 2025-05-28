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Во всем блеске: уместны ли пайетки в повседневной жизни 0 227

Люблю!
Дата публикации: 28.05.2025
BB.LV
Во всем блеске: уместны ли пайетки в повседневной жизни

Пайетки давно вышли за рамки новогодней вечеринки или люксового гардероба для красной дорожки — в таком аутфите человека сложно не заметить под вспышками камер. Сегодня их можно носить и днем, и на прогулку, и даже на пляж — если знать меру, стиль и сочетания.

Пайетки — это про настроение, игру света и смелость заявить о себе. Стилист Маша Ведерникова дала пять советов, которые помогут вписать блеск в летний гардероб легко и элегантно.

Уравновесьте блеск натуральной фактурой

Пайетки любят компанию «земных» текстур: льна, хлопка, необработанного денима. «Наденьте блестящую юбку с простой льняной рубашкой на запах — получится расслабленно, свежо и с характером. Или блестящий топ — под пиджак из вареного хлопка. Такая игра на контрастах делает образ сложным и визуально интересным», — объясняет модный эксперт.

Днем — пайетки без вечернего подтекста

Чтобы пайетки выглядели уместно в офисе или на городской прогулке, следите за кроем и оттенком. Мини-платье в пайетках пусть останется для вечера, а вот свободные брюки с рассыпью, топ или жакет в пастельной гамме отлично впишутся в дневной образ. Особенно хороши светлые и матовые варианты блесток.

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Добавьте грубый элемент

Пайетки обычно про гламур, но летом их особенно круто «заземлить» грубыми или спортивными деталями. «Например, наденьте сверкающую майку с армейскими шортами или кюлотами и массивными сандалиями. Или платье в пайетках — с кожаной косухой и кедами. Такая игра создает модный баланс между блеском и повседневностью», — говорит стилист.

Не бойтесь пайеток в аксессуарах

Если блестящее платье — это слишком, начните с деталей. Маленькая сумка, расшитая пайетками, станет акцентом даже в самом минималистичном образе. Или тонкий пояс, или ободок — пайетки не обязательно должны громко заявлять о своем присутствии, они могут и просто намекать едва уловимой игрой света. Аксессуары хороши тем, что блеск можно «дозировать» по настроению.

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Пайетки и монохром — модный союз

Если хотите полноценной драмы во всем блеске, сделайте это в рамках одного цвета. Например, образ total white с топом в пайетках и льняными брюками. Или выберите карамельный блестящий жакет поверх нюдового платья. Монохром «успокаивает» блеск и делает пайетки частью общей палитры, а не единственным ярким пятном.

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