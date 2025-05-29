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Еда, которая способствует воспалению и от которой растет живот: ТОП-8 самых вредных продуктов 0 554

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Дата публикации: 29.05.2025
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Еда, которая способствует воспалению и от которой растет живот: ТОП-8 самых вредных продуктов
ФОТО: Freepik

Сертифицированный диетолог Тара Коллингвуд назвала скрытые воспалительные продукты, которые заставляют набирать вес на животе, пишет eatthis.com.

По ее словам, эта еда способствует хроническому воспалению, резистентности к инсулину и гормональному дисбалансу.

Еда, от которой растет живот: список продуктов

Вот какие 8 ультравоспалительных продуктов назвала диетолог:

  1. Рафинированные углеводы (белый хлеб, макароны, выпечка). Это сильно переработанные продукты, которые лишены клетчатки и питательных веществ. Они повышают уровень сахара в крови, увеличивают накопление жира (особенно висцерального жира на животе) и вызывают воспаление.

  2. Добавленный сахар (газировка, конфеты, выпечка). Также приводит к образованию жира на животе. Чрезмерное потребление фруктозы может привести к ожирению печени, резистентности к инсулину и воспалению. Добавленный сахар способствует образованию жира на животе и нарушению обмена веществ.

  3. Трансжиры (частично гидрогенизированные масла). Эти искусственные жиры запрещены во многих местах, но все еще присутствуют в некоторых обработанных продуктах. Они увеличивают маркеры воспаления и отложение жира на животе.

  4. Обработанное мясо (бекон, сосиски, хот-доги). Содержит консерванты, натрий и конечные продукты гликирования (AGE). Оно связано с воспалением и повышенным риском ожирения и сердечных заболеваний.

  5. Жареная пища (картофель фри, жареная курица). Часто готовится на нездоровых маслах с высоким содержанием жиров омега-6 и трансжиров. Способствует окислительному стрессу и накоплению жира.

  6. Алкоголь (особенно пиво и коктейли с сахарными добавками). Чрезмерное потребление нарушает кишечные бактерии и функцию печени. Способствует накоплению жира в центральной (животной) зоне и ухудшает метаболизм.

  7. Искусственные подсластители (аспартам, сукралоза). Могут показаться лучшим вариантом для вашей талии, но на самом деле они вызывают воспаление. Подсластители способны изменить кишечную микробиоту и толерантность к глюкозе у некоторых людей.

  8. Растительные масла с высоким содержанием омега-6 (кукурузное, соевое, подсолнечное масло). Данные кислоты в избытке и в дисбалансе с омега-3 могут способствовать воспалению.

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#вредная еда #еда #здоровье
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