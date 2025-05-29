Возвращение легенды: солист группы «Ласковый май» Юра Шатунов оживет на сцене с помощью ИИ

По его словам, внешность Шатунова будет воссоздана с помощью технологий искусственного интеллекта, что позволит создать реалистичное изображение артиста. Голос будет воспроизводиться из записей, что добавит аутентичности выступлениям.

В рамках проекта также планируются концерты в 3D-формате, что позволит зрителям ощутить эффект практически живого выступления Шатунова. Разин выразил уверенность, что такой формат привлечет внимание поклонников, и они будут рады снова увидеть своего кумира на сцене. Он отметил, что Юру Шатунова будут долго помнить и любить, так как его песни, такие как «Седая ночь» и «Белые розы», продолжают звучать на свадьбах и других торжествах, оставаясь вечными хитами.