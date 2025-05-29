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Возвращение легенды: солист группы «Ласковый май» Юра Шатунов оживет на сцене с помощью ИИ 0 326

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Дата публикации: 29.05.2025
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Возвращение легенды: солист группы «Ласковый май» Юра Шатунов оживет на сцене с помощью ИИ

Близкие покойного солиста группы «Ласковый май» Юры Шатунова работают над проектом, который включает использование голограммы исполнителя. Об этом сообщил продюсер Степан Разин.

По его словам, внешность Шатунова будет воссоздана с помощью технологий искусственного интеллекта, что позволит создать реалистичное изображение артиста. Голос будет воспроизводиться из записей, что добавит аутентичности выступлениям.

В рамках проекта также планируются концерты в 3D-формате, что позволит зрителям ощутить эффект практически живого выступления Шатунова. Разин выразил уверенность, что такой формат привлечет внимание поклонников, и они будут рады снова увидеть своего кумира на сцене. Он отметил, что Юру Шатунова будут долго помнить и любить, так как его песни, такие как «Седая ночь» и «Белые розы», продолжают звучать на свадьбах и других торжествах, оставаясь вечными хитами.

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