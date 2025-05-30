Что форма лица ребенка с самого рождения может рассказать о его личности

Согласно морфопсихологии, или физиогномике, черты лица человека могут пролить свет на его характер, темперамент и даже умственные способности.

Взглянув на губы, глаза и нос собеседника, морфопсихолог способен считать, как человек ведет себя в тех или иных ситуациях, легко ли находит общий язык с окружающими, трудится на работе не покладая рук или чаще ленится.

Самое интересное, что объекту изучения может быть как 40 лет, так и несколько месяцев: каких-либо ограничений по возрасту морфопсихология не предусматривает.

Что лицо говорит о каждом из нас

По словам Мартина Буллара, президента Французского общества морфопсихологии (SFM), лицо — это не только визуальная оболочка, но и отражение нашего внутреннего «я». На лице можно выделить несколько ключевых «этажей» — зон, каждая из которых соответствует определенным аспектам личности:

лоб, виски, глаза отражают умственные и рациональные особенности личности — как человек воспринимает окружающий его мир;

скулы, нос, щеки «отвечают» за эмоциональную сторону — интуитивное восприятие, чуткость и разного рода реакции;

челюсть, подбородок, рот «говорят» о силе воли, активности и практическом подходе к жизни.

Как меняется лицо ребенка в процессе развития

До двух лет ребенок переживает активную физическую и психическую трансформацию. Но это не значит, что до достижения определенного возраста обращаться к морфопсихологии не имеет смысла.

«Анализ лица можно проводить с самого рождения, — утверждает Мартин Буллар. — Лицо человека продолжает изменяться на протяжении всей жизни, но его костная структура остается прежней».

До 8 месяцев лицо у младенцев, как правило, округлое, с маленьким носиком и приоткрытым ртом. В это время ребенок активно воспринимает окружающий мир и формирует первые эмоциональные реакции на него.

После 9 месяцев, когда начинаются первые проявления социальной активности, черты лица приобретают четкость. Нос вытягивается, выражение лица становится более зрелым. А к 3 годам лицо ребенка уже приобретает более сбалансированную структуру. Глаза, нос и рот становятся пропорциональными, а сам малыш начинает проявлять больше осознанности в своих действиях.

Как «прочитать» лицо: универсальная инструкция

Лицо. Обладатели круглого лица отличаются доброй, щедростью, эмпатией и отзывчивостью. Квадратная форма лица свидетельствует о внутренней силе, выносливости, энергичности и амбициозности. А овальная — об открытости, общительности, доброжелательности.

Нос. Если у ребенка заостренный — он же орлиный или римский — нос, то он, вероятно, вырастет смышленым, собранным и хладнокровным (в хорошем смысле слова) лидером. Прямой или греческий нос приписывают натурам практичным, надежным, честным и дисциплинированным. Крупный же нос обычно связывают с сообразительностью, осторожностью, чувствительностью и эмоциональностью.

Рот (губы). Обладатели пухлых губ, как правило, отличаются чувствительностью, повышенной эмпатией, заботливостью. Они любят жизнь и посвящают ее чему-то значимому и желанному. Про тонкие губы эксперты говорят обратное: они присущи независимым и волевым интровертам. Люди с выраженным изгибом на верхней губе (как у Тейлор Свифт или Аманды Сейфрид), в свою очередь, — смышленые, активные, порой импульсивные натуры, которые активно помогают окружающим, заботятся о близких.

Глаза. Дети с большими глазами зачастую вырастают жизнерадостными, экспрессивными и общительными людьми. Они оценивают картину в общем и зачастую пренебрегают деталями. Миндалевидные и щелевидные глаза, напротив, приписывают натурам спокойным, сдержанным, необщительным, которые любят всё подмечать, анализировать и принимать четкие решения.

Морфопсихология, или физиогномика, — не точная наука, а, скорее, полезный инструмент, позволяющий родителям лучше понимать потребности ребенка на разных этапах его развития.