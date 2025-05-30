Как почистить молодой картофель за 5 минут: полезный лайфхак

Молодой картофель — любимое весенне-летнее блюдо. Его нежный вкус, приятная текстура и быстрота приготовления делают его идеальным выбором для гарниров, салатов или как самостоятельное блюдо с маслом и укропом. Но есть один нюанс: чистить молодой картофель — задача не из приятных.

Блогер Алла Мороз поделилась простым, но чрезвычайно действенным способом, как почистить молодой картофель без ножа и лишней грязи под ногтями.

Что нужно

Возьмите обычную кастрюлю или глубокую миску с крышкой, которую можно хорошо встряхивать. Насыпьте туда 2 ст. л поваренной соли. Не используйте мелкую соль — эффект будет слабее.

Выложите в кастрюлю немытый молодой картофель (только обтрушенный от земли). Объем — не более половины емкости, иначе будет тяжело встряхивать.

Накройте крышкой и активно потрясите кастрюлю в течение 2–3 минут. Картофель бьется друг о друга, а соль помогает «счистить» кожуру.

Переложите картофель в дуршлаг и тщательно промойте под проточной холодной водой. Частицы кожицы легко смываются, а на поверхности останется гладкая, чистая молодая картошечка — как в ресторане.

Советы

Если картофель очень мелкий — время встряхивания можно сократить до 1,5 минут.

Слишком крупный картофель может не почиститься полностью — тогда поможет легкая «доочистка» руками.

Использованную соль лучше выбросить — она впитывает грязь и остатки кожуры.

Иногда лучшие решения — самые простые. Если вы до сих пор тратите пол часа на чистку молодого картофеля, попробуйте этот метод.

Источник: tsn