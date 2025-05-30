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Названа одежда, которая уродует женщин 0 523

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Дата публикации: 30.05.2025
1001sovet
Названа одежда, которая уродует женщин

И даже если фигура отличная, они ее портят, искажают пропорции и добавляют лишнего.

Некоторые вещи имеют странную способность, они будто бы удобные и модные, но портят весь вид и визуально добавляют лишний вес. И даже если фигура отличная, они ее портят, искажают пропорции и добавляют лишнего. Какие вещи портят фигуру, рассказывает РБК-Украина.

Трикотажные туники

Они действительно удобные, но едва ли создадут правильные силуэты. Такие туники делают формы "размытыми" и визуально добавляют лишние килограммы. Даже при стройной талии она просто исчезает под слоем эластичной ткани.

А если туника еще и длинная, то она укорачивает ноги и визуально "утяжеляет" бедра. Особенно это заметно в движении или на фото, когда вместо образа в легком и непринужденном "луке" получается что-то безо всяких очертаний и намеков на красивую фигуру.

Леггинсы из тонкой ткани

Удобные, дешевые и, казалось бы, практичные. Но они редко когда выглядят опрятно и действительно красиво. Тонкая эластичная ткань просвечивается, подчеркивает каждый изгиб, и не всегда тот, который хочется. А еще она собирается на теле и превращает даже подтянутые ноги в нечто странное.

Если на леггинсах еще и некачественные швы, то эффект портится окончательно. Без удлиненного верхнего слоя леггинсы выглядят не как часть образа, а как домашняя одежда, которую случайно надели на улицу.

Юбки до колена с цветочным принтом

Это та самая длина, которая "режет" ноги в самом неудачном месте. Их часто шьют из тонкой синтетики, которая тянется не там, где надо, и быстро теряет форму. А еще такие юбки добавляют возраст, особенно с мелким цветочным принтом.

Вместо легкого летнего настроения получается что-то между бабушкиным стилем и школьной формой. Поэтому подбирайте длину не просто для удобства - учитывайте особенности своей фигуры и не забывайте об удачном принте.

Блейзеры-оверсайз без четкой формы

Тренд на оверсайз все еще существует, но не все модели выглядят действительно удачно. Если плечи свисают, а талия не просматривается, то весь образ начинает страдать. Даже очень изящная фигура в таком пиджаке теряет форму и кажется объемнее, чем есть.

А когда к этому еще и добавляют широкие джинсы или массивную обувь, то визуально "плюсуется" несколько килограммов, которых на самом деле нет. Именно поэтому важно не просто гнаться за трендами, но и думать о том, как модный "лук" будет выглядеть именно на вас.

Джинсы с заниженной талией

Да, они сейчас в моде, но стоит носить их с осторожностью. Этот фасон подходит лишь одной красавице из 100, ведь даже при плоском животе может появиться неудачный изгиб на теле. Если джинсы ниже талии, то фигура теряет балансы.

Ноги кажутся короче, бедра шире, а живот, даже очень маленький, подчеркивается - едва ли вы ждете такого эффекта. Идеальная фигура не всегда становится гарантией того, что в таких джинсах она всех поразит.

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