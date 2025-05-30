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«Один шаг для новой жизни»: врач рассказал, как улучшить здоровье после 45 0 289

Люблю!
Дата публикации: 30.05.2025
BB.LV
«Один шаг для новой жизни»: врач рассказал, как улучшить здоровье после 45

Многие девушки уверены, что после определенного возраста уже не стоит мечтать об идеальной фигуре и эффектной внешность. Первые признаки старения кожи, замедление метаболизма и накопленная за годы усталость — большинству кажется, что все эти процессы невозможно остановить, а значит нет смысла и пытаться. А вот врачи уверены: обмануть природы все же можно, если не опускать руки раньше времени.

Фэй Джеймс — известный в Австралии диетолог. По словам медика, за годы работы она поняла одно: еда влияет на нашу жизнь гораздо сильнее, чем нам может казаться. Фэй уверена: в вопросах омоложения правильное питание зачастую гораздо эффективнее косметологов и препаратов.

При этом Фей признает: многие ее клиентки с возрастом замечают, что они стали быстрее уставать, близкие часто их раздражают, а волосы, ногти и кожа уже не такие как раньше. Однако диетолог уверена: это — не необратимый процесс. Ваше тело просто устало. Так что это всего лишь симптомы того, что организму не хватает энергии.

Для того чтобы исправить ситуацию Фей советует пересмотреть рацион и добавить туда продукты с содержанием железа. Именно это вещество в нашем организме отвечает за транспортировку кислорода и энергообмен. Кроме того, железо поддерживает работу иммунной защиты.

Однако Фей предупреждает: не стоит прибегать к пищевым добавкам с этим веществом. Лучше все же сделать так, чтобы организм получал норму железа из еды. Добавьте в рацион нежирное красное мясо, печень, сардины и яйца. Эти продукты помогут вам сохранить молодость тела и мозга надолго

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#женская красота #здоровье
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