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Почему после расторжения брака обязательно нужно вернуть свою фамилию 0 521

Люблю!
Дата публикации: 30.05.2025
BB.LV
Почему после расторжения брака обязательно нужно вернуть свою фамилию

Во время женитьбы большинство мужчин настаивает на смене фамилии жены на свою. Это имеет для них огромное значение и символизм. Одна семья, одна фамилия, одна жизнь. Но после развода женщина должна вернуть собственную фамилию.

Люди расстаются по разным причинам. Довольно часто женщины, не задумываясь, остаются по фамилии мужчины, чтобы не порождать бюрократическую волокиту по изменению документов. Однако лучше потратить время на восстановление бумаг и вернуть свою фамилию.

Почему нужно вернуть свою фамилию

Женщины входят в родовой эгрегор мужчины и способны делиться своей энергией, талантом, силой, здоровьем с его родом, при этом опустошая себя.

Оставаясь под фамилией (в роду) у бывшего мужчины, женщина сливает свою энергию в пустоту, ведь этот род для нее оказался чужим и больше никакого отношения к женщине не имеет.

Вернув свою фамилию, она сможет вернуть и восстановить свою энергию и направить ее на привлечение или усиление рода другого мужчины.

Источник: news.hochu

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