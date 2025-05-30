Baltijas balss logotype

Всего 10 минут: как сделать дневной макияж, когда ты спешишь 0 223

Люблю!
Дата публикации: 30.05.2025
BB.LV
Всего 10 минут: как сделать дневной макияж, когда ты спешишь

Сколько времени у вас обычно уходит на дневной макияж? 20 минут? А может, все 30? В спокойные дни можно без спешки открыть косметичку, удобно устроиться перед зеркалом и дать волю творчеству. Но в моменты, когда каждая минута на вес золота — перед работой или важной встречей — надо действовать быстро и чётко.

Мы подготовили подборку универсальных советов от профессиональных визажистов, которые помогут сэкономить время и сделать свежий дневной макияж буквально за 10 минут.

Начните с глаз

Многие визажисты спорят о том, с чего же нужно начинать макияж: с основы для всего лица или с глаз. Если мы говорим о быстром макияже, то однозначно с глаз. Иногда достаточно просто подкрасить ресницы и нанести легкие сияющие тени и лицо уже будет выглядеть иначе.

Используйте подушечки пальцев

Пока вы будете искать все кисточки, чистить их (а вы наверняка забываете это делать регулярно), выбирать подходящий блендер — потратите кучу времени. Используйте пальцы, чтобы нанести все продукты для макияжа.

Используйте средства 3-5 в 1

Например, продукт, который сочетает в себе и хайлайтер, и блеск для губ, и румяна. Это очень удобно, когда до выхода из дома осталось 10 минут.

Не спешите исправлять ошибки

В спешке вы можете нанести слишком много туши, которая отпечатывается на коже и делает ресницы слипшимися. Но не спешите все исправлять, ведь может стать еще хуже. Подождите, пока тушь немного подсохнет и тогда аккуратно удалите лишнее.

Используй блеск для губ

Матовые помады канули в Лету, поэтому никаких плотных матовых текстур. Только легкий прозрачный блеск с приятным ягодным оттенком.

Используйте продукты с легкой прозрачной текстурой

Во-первых, уже давно прошли те времена, когда нужно было наносить тонны тонального крема, чтобы выровнять цвет кожи. Во-вторых, для дневного макияжа достаточно слегка придать блеск и сияние коже.

Источник: news.hochu

Читайте нас также:
0
0
0
1
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Новое качество и глубина: как меняется секс после 50 и как сохранить удовольствие
Новое качество и глубина: как меняется секс после 50 и как сохранить удовольствие
Замуж за иностранца: полезные советы
Замуж за иностранца: полезные советы
Созданы друг для друга: самые лучшие и полезные сочетания продуктов
Созданы друг для друга: самые лучшие и полезные сочетания продуктов
Можно ли ходить летом без бюстгальтера: 5 правил, о которых должна знать каждая женщина
Можно ли ходить летом без бюстгальтера: 5 правил, о которых должна знать каждая женщина
Что случиться с кожей, если уменьшить употребление кофе?
Что случиться с кожей, если уменьшить употребление кофе? 311
Не храните в холодильнике: 7 продуктов, которым противопоказаны низкие температуры
Не храните в холодильнике: 7 продуктов, которым противопоказаны низкие температуры 475
Ученые доказали, что этот продукт может помочь людям с повышенным артериальным давлением
Ученые доказали, что этот продукт может помочь людям с повышенным артериальным давлением 427
Как привычка постоянно думать о будущем может испортить вам жизнь в настоящем
Как привычка постоянно думать о будущем может испортить вам жизнь в настоящем 248

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Врачебная тайна всегда трудно устанавливается. Иконка видео
ЧП и криминал
Кто халат надел, тот и доктор: техники фантомных операций 109
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц
Политика
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц 167
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном
В мире
2
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном 2 193
Народ переоценил Ринкевича: популярность президента заметно снизилась Эксклюзив!
Политика
3
Народ переоценил Ринкевича: популярность президента заметно снизилась 3 413
Трамп отверг предложение Путина о посредничестве с Ираном
В мире
4
Трамп отверг предложение Путина о посредничестве с Ираном 4 248
Опрос: Большинство американцев не одобряют присоединение США к войне с Ираном
В мире
Опрос: Большинство американцев не одобряют присоединение США к войне с Ираном 159
Врачебная тайна всегда трудно устанавливается. Иконка видео
ЧП и криминал
Кто халат надел, тот и доктор: техники фантомных операций 109
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц
Политика
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц 167
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном
В мире
2
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном 2 193

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео