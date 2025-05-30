Всего 10 минут: как сделать дневной макияж, когда ты спешишь

Сколько времени у вас обычно уходит на дневной макияж? 20 минут? А может, все 30? В спокойные дни можно без спешки открыть косметичку, удобно устроиться перед зеркалом и дать волю творчеству. Но в моменты, когда каждая минута на вес золота — перед работой или важной встречей — надо действовать быстро и чётко.

Мы подготовили подборку универсальных советов от профессиональных визажистов, которые помогут сэкономить время и сделать свежий дневной макияж буквально за 10 минут.

Начните с глаз

Многие визажисты спорят о том, с чего же нужно начинать макияж: с основы для всего лица или с глаз. Если мы говорим о быстром макияже, то однозначно с глаз. Иногда достаточно просто подкрасить ресницы и нанести легкие сияющие тени и лицо уже будет выглядеть иначе.

Используйте подушечки пальцев

Пока вы будете искать все кисточки, чистить их (а вы наверняка забываете это делать регулярно), выбирать подходящий блендер — потратите кучу времени. Используйте пальцы, чтобы нанести все продукты для макияжа.

Используйте средства 3-5 в 1

Например, продукт, который сочетает в себе и хайлайтер, и блеск для губ, и румяна. Это очень удобно, когда до выхода из дома осталось 10 минут.

Не спешите исправлять ошибки

В спешке вы можете нанести слишком много туши, которая отпечатывается на коже и делает ресницы слипшимися. Но не спешите все исправлять, ведь может стать еще хуже. Подождите, пока тушь немного подсохнет и тогда аккуратно удалите лишнее.

Используй блеск для губ

Матовые помады канули в Лету, поэтому никаких плотных матовых текстур. Только легкий прозрачный блеск с приятным ягодным оттенком.

Используйте продукты с легкой прозрачной текстурой

Во-первых, уже давно прошли те времена, когда нужно было наносить тонны тонального крема, чтобы выровнять цвет кожи. Во-вторых, для дневного макияжа достаточно слегка придать блеск и сияние коже.

Источник: news.hochu