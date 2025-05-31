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Существует ли безопасная доза алкоголя? 0 567

Люблю!
Дата публикации: 31.05.2025
BB.LV
Существует ли безопасная доза алкоголя?
ФОТО: Freepik

От кружки пива ничего не будет. Бокал вина полезен для сердца. Эти мнения про алкоголь популярны, однако есть немало специалистов, которые говорят, что безопасной дозы алкоголя не существует. Чему верить?

Обратите внимание: этанол

В любом напитке, будь то пиво, вино или что-то более крепкое, есть этанол или этиловый спирт. Только доля содержания разная: в пиве его до 5%, а вот в роме и абсенте может быть до 80%.

Этанол – это токсичное вещество, которое представляет для организма реальную опасность.

Нередко в популярных источниках можно встретить цифры ВОЗ по так называемым безопасным дозам алкоголя. Они следующие: для мужчин примерно 40 гр чистого алкоголя в сутки (2 бокала вина), для женщин – 20-30 гр (один бокал).

Однако такие данные ВОЗ приводила несколько лет назад. С тех пор подход к проблеме пересматривался, и сейчас международные эксперты подчеркивают в первую очередь то негативное влияние, которое алкоголь оказывает на организм. Те же специалисты ВОЗ говорят о том, что каждый десятый случай смерти в Европе объясняется последствиями приема алкоголя, очень часто от злоупотреблений страдают молодые люди. Бесконтрольное чрезмерное употребление является причиной примерно 200 различных заболеваний, а также алкоголь относится к канцерогенам.

Вы выпили... А что потом?

И правда – что происходит с организмом после того, как вы выпили бокал вина или кружку пива? И почему, говоря о влиянии алкоголя на организм, в первую очередь говорят про печень? Давайте разбираться.

Основной метаболизм алкоголя происходит в печени: в этом органе перерабатывается до 95% этанола. Для этого есть специальный фермент – алкогольдегидрогеназа. Кстати, он вырабатывается не только в печени, но также его продуцируют клетки на внутренней стороне слизистой желудка, так что метаболизм алкоголя начинается практически сразу после того, как он поступает в ЖКТ.

Этиловый спирт перерабатывается до ацетальдегида. Как только он начинает поступать в кровь, человек ощущает ухудшение самочувствия: высокая концентрация ацетальдегида проявляется головокружениями, тошнотой, дрожанием рук. Соединение очень токсично и действует на ЦНС. Именно поэтому у людей под воздействием алкоголя нарушается ориентация, походка, страдает память, становится невнятной речь и т.д.

Параллельно ацетальдегид стимулирует выработку адреналина и норадреналина, в результате чего:

  • сосуды сужаются и, как следствие, повышается давление;

  • сердцебиение ускоряется, но эффективность работы сердца при этом снижается, так как сократительная способность сердца падает;

  • кровоток перераспределяется таким образом, что некоторые органы начинают страдать от дефицита кровоснабжения;

  • уровень сахара в крови резко падает, энергетические снабжение клеток страдает.

Алексей Михайлович Решетун, ассистент кафедры анатомии человека Института анатомии и морфологии имени академика Ю.М. Лопухина выделяет два наиболее опасных эффекта алкоголя. Первый – это действие на клеточные мембраны. Оболочка клеток состоит из липидов, и алкоголь способен растворять их. В итоге многие клетки погибают, в том числе клетки нервной системы. И второй опасный момент – это так называемый эффект виноградной грозди. Эритроциты, то есть кровяные клетки, которые переносят кислород, склеиваются. Эти агрегаты, которые как раз и напоминают виноградные грозди, закупоривают мелкие сосуды. Для тканей это означает нарушение снабжения кислородом, а в некоторых случаях это микроинфаркт.

Так сколько алкоголя можно выпить безопасно?

Специалисты все больше склоняются к тому мнению, что безопасной дозы алкоголя все-таки не существует: в любом случае токсического воздействия на организм не избежать.

Если все-таки будете пить...

Конечно, далеко не все готовы абсолютно отказаться от алкоголя. Но есть некоторые рекомендации, которые минимизируют возможные негативные эффекты.

  • Перед тем, как употребить алкоголь, поешьте.

  • Чередуйте алкоголь с водой – это снижает нагрузку на организм.

  • Пейте напитки с низким содержанием сахара. Настойки и ликеры увеличивают алкогольную нагрузку на поджелудочную железу.

  • Отдавайте предпочтение вину: чем ниже крепость алкоголя, тем меньше негативных последствий для организма будет.

  • Беременным женщинам, людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, печени, поджелудочной железы употребление алкоголя противопоказано. Также алкоголь нельзя совмещать с рядом препаратов, в числе которых антибиотики, антикоагулянты, нестероидные противовоспалительные препараты, антидепрессанты, препараты, снижающие давление, сосудосуживающие препараты, лекарства, которые прописывают для лечения сахарного диабета, снотворные и антидепрессанты, препараты, рекомендованные для снижения кислотности желудочного сока.

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