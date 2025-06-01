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7 признаков, что ваш мужчина думает о другой женщине 0 401

Люблю!
Дата публикации: 01.06.2025
BB.LV
7 признаков, что ваш мужчина думает о другой женщине

Некоторые признаки могут рассказать, что мужчина фантазирует о другой

Каждая женщина мечтает чувствовать себя единственной и неповторимой для мужа. Ведь в настоящих отношениях присутствует только двое. А что делать, когда возникают подозрения, что в фантазиях партнера присутствует другая?

Для того чтобы не подозревать зря, когда уже появились тревожные сигналы, нужно уметь обнаружить это по некоторым признакам. Телодвижения и поведение может подсказать, что человек мысленно с другой, советует coffeewithmilk.

Часто женщины не считают угрозой своей семейной жизни фантазии о другой. Но не стоит забывать, что взгляд порождает фантазию, а та, в свою очередь – действие.

7 признаков, которые выдадут мужчину с головой

Сравнивает с другими. Если мужчина может говорить о другой женщине, которой увлекается, это тревожный знак. Это может быть кто угодно: от актрис до соседки.

Советует изменить стиль одежды. Это может означать, что он хочет приблизить вас к своей фантазии. Это может быть одежда, духи, макияж или прическа.

Мужчина смотрит порнофильмы. Считается, что это не просто развлечение, а первый шаг к измене. Это приводит к фантазии об актрисе и разочаровании в собственной жене.

Рассматривает на улице других женщин. Взгляд вслед может скрывать желание ущипнуть или раздеть. А это неуважение к вам и нескрываемый интерес к другим.

Хочет быть независимым. В здоровых отношениях партнеры должны быть равны и в одинаковых условиях. А когда мужчина настаивает на желании делать все, что захочет – это красный флажок.

В соцсетях подписывается на аккаунты других женщин. Часто такие аккаунты могут быть не совсем порядочными. И откровенные фото, которые он рассматривает – это тревожный знак. При этом он точно не думает о вас.

Значительно больше друзей, чем у вас. Почти половина мужчин находят любовницу на работе. Поэтому близкие и теплые отношения с соседкой, коллегой или партнершей по танцам должны вас настораживать.

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#отношения #мужчина и женщина
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