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Как одеваться летом: 7 советов, чтобы лучше перенести жару 0 445

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Дата публикации: 01.06.2025
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Как одеваться летом: 7 советов, чтобы лучше перенести жару

Поверьте, если сложить правильный летний гардероб, то это поможет спастись от жары.

В период летнего зноя хочется постоянно находиться в помещении с кондиционером или перенестись на море. Но что делать, если такой возможности нет? Что нужно одевать в жару, чтобы чувствовать себя нормально?

Поверьте, если сложить правильный летний гардероб, то это поможет спастись от жары.

Лучше выбирать только светлые вещи

Чтобы в летнюю жару чувствовать себя лучше, носите вещи светлых оттенков. Ученые уже давно заметили, что эти цвета отражают тепло и солнечные лучи. А вот темные цвета, наоборот, поглощают свет, поэтому в такой одежде вам будет еще жарче.

Носите только одежду с короткими рукавами или вообще без них

Очень важно, чтобы летняя одежда пропускала как можно больше воздуха. Поэтому обязательно добавьте к своему летнему гардеробу вещи с короткими рукавами или совсем без них, блузки с открытыми плечами, пышными рукавами.

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Freepik

Об обтягивающей одежде лучше на время забыть

Тесную одежду лучше избегать, когда на улице стоит сильная жара. Лучше выбирать такие предметы гардероба, которые улучшат циркуляцию воздуха вокруг тела. К примеру, носите свободные футболки и блузки, укороченные широкие брюки, юбки и свободные платья.

Скажите "да" спортивной форме

Обычно производители спортивной одежды изготавливают его из впитывающего влагу материала. А в жаркие дни такое свойство можно назвать подлинным преимуществом. Однако обычно спортивная форма слишком облегает, что не очень хорошо для лета. Поэтому важно выбирать правильные варианты. К примеру, не толстовки и черные леггинсы, а велосипедки, укороченные топы или майки без рукавов.

Важно, чтобы материал "дышал"

Синтетика только усугубляет положение, ведь такой материал впитывает тепло, повышая температуру тела. Летом лучше носить одежду из натуральных тканей: лен, хлопок, ситец и т.д.

Откажитесь от джинсов

Джинсы изготавливают из денима, а этот материал считается одним из самых плотных. Потому в летнюю жару любимые джинсы могут стать не лучшим выбором одежды. Особенно если это модель, которая сильно обтягивает ноги. В жаркие дни замените их хлопковыми штатами, моделями из льна. А если не можете отказаться от денима, выбирайте хотя бы широкие варианты.

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Freepik

Сандалии станут вашим лучшим другом

Оставьте кроссовки, какими бы удобными они ни были, на осень или прохладные дни лета. В жару лучше носить сандалии, туфли, эспадрильи, позволяющие коже ног "дышать".

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