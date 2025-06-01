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Как составить модный спортивный образ этим летом: советы стилиста 0 308

Люблю!
Дата публикации: 01.06.2025
BB.LV
Как составить модный спортивный образ этим летом: советы стилиста

Летний гардероб в стиле спорт-шик давно перестал быть прерогативой фитнес-залов. Сегодня это — язык свободы, комфорта и яркой самопрезентации. Ключ к стильному спортивному образу этим летом — в умелом балансе между функциональностью и модными акцентами. Стилист Маша Ведерникова дала модные советы, которые помогут вам выглядеть актуально, не теряя в удобстве.

Выбирайте натуральные и технологичные ткани

Летом особенно важно, чтобы кожа дышала. Отдавайте предпочтение хлопку, тенселу, бамбуку, а также современным спортивным тканям с антибактериальной и влагоотводящей функцией. «Бренды активно экспериментируют с материалами: майка из органического хлопка в дуэте с велосипедками из переработанного нейлона — и вы уже готовы к прогулке по городу или спонтанной йога-сессии в парке. Хотите чуть более сдержанный или даже формальный вариант? Замените велосипедки на легинсы (и набросьте сверху жакет или куртку из денима) или наденьте плиссированную юбку. А топ оставьте спортивным», — объясняет эксперт.

Ставьте акцент на цвет

Спорт этим летом — не про серый и черный. В моде пастельные оттенки, неоновые вкрапления, блики цвета и смелые принты. Хит сезона — комплекты в цвете мяты, солнечного желтого или лавандового. Можно носить тотал-лук, а можно миксовать с базовой палитрой — например, надеть яркие шорты с белым топом и кепкой. Кстати, очень актуальный в этом сезоне вариант — вязаное крючком платье или даже шаль, повязанная поверх спортивного комплекта.

Добавляйте «городские» детали

Чтобы спортивный образ выглядел как у героини street style-хроники, а не как форма для фитнес-зала, добавляйте элементы городской моды: кожаную куртку, oversize-пиджак, маленькую сумку на пояс, солнцезащитные очки в винтажной оправе. Даже кроссовки в этом сезоне все чаще соседствуют не с носками, а с антикварной красивой подвеской на щиколотке.

Обувь — ключ к всему образу

Белые кроссовки — классика, но летом можно позволить больше: цветные кеды, сланцы с анатомической подошвой, спортивные сандалии на массивной платформе — все это вписывается в актуальный sporty look. «Не бойтесь сочетать спорт и „гламур“ — например, надеть кроссовки с золотистыми вставками или лоферы на толстой подошве с трикотажными шортами — а вечером вполне уместны и шпильки», — советует стилист.

Уделите внимание аксессуарам и укладке

Повязка на голову, неоновая бейсболка, напульсник — маленькие, но выразительные детали делают образ завершенным. Укладка — максимально простая: низкий хвост, коса или мокрый эффект. А макияж можно оставить минимальным — легкий тинт на губы и кремовый хайлайтер на скулы, чтобы подчеркнуть свежесть летнего образа.

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