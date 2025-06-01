Слабости мужчин по знакам зодиака

Мы привыкли видеть представителей сильного пола уверенными, мужественными и всемогущими. Но такими ли являются мужчины на самом деле? Что прячут за масками сильные и уверенные в себе мужчины? В этом нам поможет разобраться гороскоп мужских слабостей.

Мужчина-Овен производит впечатление сильного и бесстрашного победителя. Он без особого труда добивается поставленных целей и легко обходит конкурентов. В чем же его слабость? В неумении получать отказ и принимать поражение. В ситуациях, где Овнам не удается добиться желаемого, они становятся беззащитными мальчишками, бунтующими и нуждающимися в женской ласке и внимании.

У сильных представителей знака Телец слабостей немало. Самые главные из них – это обжорство и лень. Они не могут устоять при виде пышного стола, заставленного вкусностями, а за возможность полакомиться вкусностями, сидя в любимом кресле, они готовы отказать себе во многих жизненных радостях.

Главные слабости мужчин знака Близнецы – это невозможность сделать выбор и желание всегда и всем нравиться. Наверняка, вы неоднократно подмечали, какими коммуникабельными и дружелюбными кажутся мужчины Близнецы. Все это они делают потому, что боятся лишить себя внимания и возможности иметь широкий круг знакомых. Близнецы непостоянны и лукавы. С ними стоит быть осторожными.

Слабые стороны мужчины знака зодиака Рак – это неуверенность в своих силах, страх одиночества, мнительность и привязанность ко всему, что его окружает. И чтобы выглядеть увереннее и мужественнее, часто мужчина-Рак изо всех сил пытается продемонстрировать свою самостоятельность и независимость. Но в глубине души у него внутри всегда сидит мальчик, который нуждается в женской ласке и поддержке.

Мужчина-Лев больше всего на свете боится всеобщего осуждения и унижения. Он привык всегда быть в ряду первых, поэтому любое нелестное высказывание в его адрес может быть для Льва болезненным. Мужчины-Львы падки на похвалу и всегда тянутся к тем, кто видит в них королей.

Мужчина-Дева невероятно ответственен и обязателен. Для него нет ничего страшнее, чем понимать, что он кого-то подводит. А еще мужчины-Девы чересчур зациклены на своем здоровье и здоровье своих близких. Среди них нередко встречаются ипохондрики и невротики.

Мужчины-Весы в большинстве своем легкомысленны и необязательны. Они привыкли жить своей жизнью и стараются не мешать жить другим. Представители этого знака зодиака также испытывают слабость в принятии решений и всегда ждут, когда за них кто-то это сделает.

Скорпион. Редкий представитель этого знака способен устоять перед чарами красивой сексуальной женщины. Именно поэтому о Скорпионах часто гуляет слава непревзойденных любовников. Но стоит отметить, что несмотря на свою любовь к женщинам, Скорпионы все же склонны к созданию прочных браков и гармоничных семейных отношений.

А вот мужчины знака Стрелец еще те любители пройтись на сторону. Причем они настолько откровенны, что не стесняются признаваться половинкам в своих грехах. Деньги, женщины и любовь к легкой беззаботной жизни – самые большие слабости мужчин знака Стрелец.

Мужчины-Козероги чаще всего испытывают острую нужду в дружной семье и любящей женщине, хотя с виду может показаться, что они заядлые одиночки-трудоголики. Также они испытывают слабость к большим деньгам. Ради хорошего вознаграждения Козероги способны на немыслимые вещи. Жажда богатства их самая большая слабость.

Водолеи не просто так славятся своим непостоянством. Мужчины этого знака зодиака, словно дети, увлекаются чем-то новым и необычным, а когда раскрывают все карты, быстро переключаются на новый объект интереса. Алкоголь, женщины, азартные игры, путешествия с приключениями – все это может входить в список слабостей мужчин знака Водолей.

Мужчины-Рыбы настоящие романтики и мечтатели. Они постоянно погружены в пучину своих мыслей, отчего часто бывают рассеянными и невнимательными. Они глубоко переживают любые происшествия в своей жизни и нередко спасаются от неприятностей в рюмке чего-нибудь расслабляющего. Алкоголь – их самая большая и опасная слабость.