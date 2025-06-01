Baltijas balss logotype

Хрустящие малосольные огурчики на скорую руку 0 1813

Люблю!
Дата публикации: 01.06.2025
BB.LV
Хрустящие малосольные огурчики на скорую руку

Хрустящие и аппетитные малосольные огурцы на скорую руку - настоящий кулинарный хит. Популярная закуска на все времена.

Ингредиенты

свежие огурцы - 1,5 кг чеснок - 9 зубчиков свежий укроп - 3 веточки листья хрена - 1 шт. листья вишни - 9 шт. листья смородины - 3 шт. крупные соль каменная - 1 ст.л. с горкой сахар - 1 ч.л. вода - 1 л

Как приготовить малосольные огурцы

  1. Свежие огурцы помыть и отрезать кончики, зубчики чеснока слегка раздавить плоской стороной ножа. В емкость налить ½ литра холодной воды и ½ литра кипятка, добавить 1,5 ст.л. соли с горкой соли, 1 ч.л. сахара и перемешать до растворения соли и сахара.

  2. На дно банки уложить 3 зубчика чеснока, 1 веточку укропа, ⅓ листа хрена, 3 листа вишни и 1 крупный лист черной смородины, плотно уложить огурцы в банку и залить приготовленным теплым маринадом, оставить на сутки при комнатной температуре.

  3. Малосольные огурцы подавать в качестве закуски, использовать для салата или для приготовления бургеров или хот-догов. Хранить готовые малосольные огурцы в холодильнике.

Советы

На три банки емкостью 1 литр необходимо 1,5 литра воды.

Читайте нас также:
2
0
0
1
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Новое качество и глубина: как меняется секс после 50 и как сохранить удовольствие
Новое качество и глубина: как меняется секс после 50 и как сохранить удовольствие
Замуж за иностранца: полезные советы
Замуж за иностранца: полезные советы
Созданы друг для друга: самые лучшие и полезные сочетания продуктов
Созданы друг для друга: самые лучшие и полезные сочетания продуктов
Можно ли ходить летом без бюстгальтера: 5 правил, о которых должна знать каждая женщина
Можно ли ходить летом без бюстгальтера: 5 правил, о которых должна знать каждая женщина
Что случиться с кожей, если уменьшить употребление кофе?
Что случиться с кожей, если уменьшить употребление кофе? 318
Не храните в холодильнике: 7 продуктов, которым противопоказаны низкие температуры
Не храните в холодильнике: 7 продуктов, которым противопоказаны низкие температуры 486
Ученые доказали, что этот продукт может помочь людям с повышенным артериальным давлением
Ученые доказали, что этот продукт может помочь людям с повышенным артериальным давлением 434
Как привычка постоянно думать о будущем может испортить вам жизнь в настоящем
Как привычка постоянно думать о будущем может испортить вам жизнь в настоящем 252

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Врачебная тайна всегда трудно устанавливается. Иконка видео
ЧП и криминал
Кто халат надел, тот и доктор: техники фантомных операций 135
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц
Политика
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц 191
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном
В мире
2
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном 2 217
Народ переоценил Ринкевича: популярность президента заметно снизилась Эксклюзив!
Политика
3
Народ переоценил Ринкевича: популярность президента заметно снизилась 3 477
Трамп отверг предложение Путина о посредничестве с Ираном
В мире
4
Трамп отверг предложение Путина о посредничестве с Ираном 4 271
Опрос: Большинство американцев не одобряют присоединение США к войне с Ираном
В мире
Опрос: Большинство американцев не одобряют присоединение США к войне с Ираном 169
Врачебная тайна всегда трудно устанавливается. Иконка видео
ЧП и криминал
Кто халат надел, тот и доктор: техники фантомных операций 135
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц
Политика
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц 191
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном
В мире
2
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном 2 217

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео