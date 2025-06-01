Хрустящие малосольные огурчики на скорую руку

Ингредиенты

свежие огурцы - 1,5 кг чеснок - 9 зубчиков свежий укроп - 3 веточки листья хрена - 1 шт. листья вишни - 9 шт. листья смородины - 3 шт. крупные соль каменная - 1 ст.л. с горкой сахар - 1 ч.л. вода - 1 л

Свежие огурцы помыть и отрезать кончики, зубчики чеснока слегка раздавить плоской стороной ножа. В емкость налить ½ литра холодной воды и ½ литра кипятка, добавить 1,5 ст.л. соли с горкой соли, 1 ч.л. сахара и перемешать до растворения соли и сахара.

На дно банки уложить 3 зубчика чеснока, 1 веточку укропа, ⅓ листа хрена, 3 листа вишни и 1 крупный лист черной смородины, плотно уложить огурцы в банку и залить приготовленным теплым маринадом, оставить на сутки при комнатной температуре.