Хрустящие малосольные огурчики на скорую руку

Хрустящие и аппетитные малосольные огурцы на скорую руку - настоящий кулинарный хит. Популярная закуска на все времена.
Ингредиенты
свежие огурцы - 1,5 кг чеснок - 9 зубчиков свежий укроп - 3 веточки листья хрена - 1 шт. листья вишни - 9 шт. листья смородины - 3 шт. крупные соль каменная - 1 ст.л. с горкой сахар - 1 ч.л. вода - 1 л
Как приготовить малосольные огурцы
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Свежие огурцы помыть и отрезать кончики, зубчики чеснока слегка раздавить плоской стороной ножа. В емкость налить ½ литра холодной воды и ½ литра кипятка, добавить 1,5 ст.л. соли с горкой соли, 1 ч.л. сахара и перемешать до растворения соли и сахара.
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На дно банки уложить 3 зубчика чеснока, 1 веточку укропа, ⅓ листа хрена, 3 листа вишни и 1 крупный лист черной смородины, плотно уложить огурцы в банку и залить приготовленным теплым маринадом, оставить на сутки при комнатной температуре.
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Малосольные огурцы подавать в качестве закуски, использовать для салата или для приготовления бургеров или хот-догов. Хранить готовые малосольные огурцы в холодильнике.
Советы
На три банки емкостью 1 литр необходимо 1,5 литра воды.
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