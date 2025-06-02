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Цветочный гороскоп для каждого знака зодиака 0 835

Люблю!
Дата публикации: 02.06.2025
BB.LV
Цветочный гороскоп для каждого знака зодиака

Многие люди верят, что растения могут оказывать влияние на наше самочувствие, эмоции и общее настроение.

Существует даже цветочный гороскоп, который предполагает, что для каждого знака зодиака существуют определенные предпочтительные цветы. Подходящие цветы могут как укрепить положительные черты знака и привлечь удачу, так и негативно сказаться на успехах человека.

Если вы хотите выбрать букет в подарок, но не уверены в выборе, можете обратиться к цветочному гороскопу. Узнайте, какие цветы соответствуют определенному знаку зодиака, чтобы сделать отличный презент.

Цветы для знаков зодиака огненной стихии

К огненным знакам относятся Овны, Львы и Стрельцы, которые отличаются сильным внутренним стержнем и стремлением к достижению целей. Для каждого из этих знаков существуют свои «идеальные» цветы:

Овнам подойдут букеты из роз, орхидей и лилий, которые могут привлечь удачу и любовь. Нарциссы, ромашки и хризантемы помогут защитить от неприятностей и недоброжелателей.

Львам стоит выбирать георгины, гладиолусы и пионы, предпочтение лучше отдавать пурпурным и желтым цветам, чтобы привлечь удачу и финансовое благополучие. Орхидеи и тюльпаны не очень подходят для Львов.

Стрельцам, чтобы обрести душевное спокойствие и устойчивость, подойдут флоксы, лилии, гвоздики и крокусы. Рекомендуется выбирать цветы с удлиненными и изящными соцветиями.

Правильный выбор цветов может стать надежным амулетом. Для «огненных» знаков нужны растения, которые поддержат их внутреннее «пламя», но не слишком сильно, иначе это может привести к эмоциональным всплескам.

Цветы для знаков зодиака земной стихии

Земные знаки — Тельцы, Девы и Козероги — отличаются упорством, трудолюбием и надежностью. Они стойки в своих убеждениях и имеют природную выдержку. Для женщин, чьими покровителями являются земные знаки, стоит выбирать такие цветы:

Тельцам приносят счастье ландыши и лилии, а удачу — маки и розы. Им также нравится роскошь, поэтому при составлении букета стоит уделить этому внимание.

Девы элегантны и предпочитают порядок, как в жизни, так и в душе. Они любят светлые оттенки, символизирующие чистоту и спокойствие. Им подойдут гвоздики, астры и маки.

Козерогам помогут раскрыть внутренний потенциал цветы, которые укрепляют стойкость в сложных ситуациях. Рекомендуются тюльпаны, лилии, гвоздики и белые георгины.

Умеренность и сдержанность в выражении чувств могут смягчиться, если окружающий человек будет окружен подходящими растениями.

Цветы для знаков зодиака воздушной стихии

К воздушным знакам относятся Близнецы, Весы и Водолеи. Они отличаются гибкостью, способностью адаптироваться к различным условиям, общительностью и стремлением к независимости и свободе. Цветы для них стоит выбирать с учетом этих качеств:

Близнецам подойдут сочетания жасмина, нарциссов и других растений с мелкими, нежными соцветиями.

Весам лучше выбрать астры, лилии и фиалки, которые принесут успех и финансовое благополучие. Гладиолусы и ирисы не рекомендуется рассматривать в качестве подарка. ** Водолеям** подойдут тюльпаны, розы, нарциссы, фиалки или орхидеи, хотя строгих рекомендаций для них в цветочном календаре нет.

Правильный выбор растений может помочь воздушным знакам сгладить некоторые их «слабости», такие как капризность, переменчивость и нежелание заниматься неприятными делами.

Цветы для знаков зодиака, которыми правит стихия Воды

Водные знаки – Рак, Скорпион и Рыбы – загадочны, способны предсказывать будущее благодаря своей развитой интуиции. Они чувствительны и имеют тонкий вкус, погружены внутрь себя и отлично видят то, что находится под поверхностью. Цветы им стоит подбирать в соответствии с их качествами:

Для чутких Раков подходит белый, поэтому для них идеальны розы такого оттенка, нарциссы и ландыши. Плохо на их настроение влияют пионы и гвоздики.

Сильные и волевые Скорпионы имеют непростой характер, поэтому им лучше выбирать среди роз, бегоний и им подобным растениям.

Романтичным Рыбам можно смело дарить пионы и фиалки в нежном оформлении. А вот тюльпаны и герберы – не самый лучший вариант.

Цветы при умелом выборе способны «сильные» черты характера направить на достижение успеха, став оберегом на этом непростом пути.

Какие комнатные цветы подходят по знаку зодиака

Следует уметь правильно выбирать и домашние цветы по знаку зодиака, так как они будут постоянно окружать своего владельца и влиять на него:

Овны – юкка, кактус, жимолость;

Телец – каланхоэ, бегония, цикламен;

Близнецы – рапис, бамбук, циперус, шалфей, папоротник;

Рак – хризантема, азалия, мелисса, гардения;

Лев – пальма арека, юкка, фикус, полисциас;

Дева – алоэ, шелковица;

Весы – анис, спатифиллум, фиалка, антуриум, майоран;

Скорпион – юкка, расторопша;

Стрелец – пальма, бегония, львиный зев, жимолость;

Козерог – вьюнок, плющ, бокарнея, цикас;

Водолей – орхидеи, фиалки, фаленопсис, цимбидиум;

Рыбы – гинура, азалия, орхидея, азалия, гиацинт, традесканция.

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