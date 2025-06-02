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Дефицит аскорбинки: 7 признаков, что коже и телу не хватает витамина С 0 652

Люблю!
Дата публикации: 02.06.2025
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Дефицит аскорбинки: 7 признаков, что коже и телу не хватает витамина С

Как понять, что в организме дефицит витамина C? Чем это грозит для здоровья и как исправить ситуацию и вовремя принять меры? Об этом и не только рассказывает Георгий Кабулов, косметолог.

Авитаминоз — слово знакомое большинству людей еще со школьных времен. Мы часто сталкиваемся с этим термином в повседневной жизни, но далеко не каждый осознает, насколько подобное состояние опасно для организма. Одним из самых популярных микроэлементов, по праву можно считать витамин C. Именно из-за этого большинство людей относятся к нему крайне небрежно. По этой причине многие и не предполагают, какое сильное влияние он оказывает на все системы в организме человека.

Зачем витамин C нужен организму

Витамин С (аскорбиновая кислота) — это важное водорастворимое соединение, которое играет ключевую роль в поддержании здоровья. Он действует как антиоксидант, участвуя в процессах окисления и восстановления, а также защищает клеточные структуры — белки, жиры, ДНК и РНК — от разрушительного воздействия свободных радикалов, возникающих при обмене веществ.

Кроме того, витамин С поддерживает концентрацию глутатиона — основного антиоксиданта, который обезвреживает токсины, тяжелые металлы и свободные радикалы. Он также регулирует усвоение других микроэлементов. Всасывание аскорбиновой кислоты происходит в тонком кишечнике, после чего она распространяется с кровью по всем органам и тканям. Поскольку организм человека не производит витамин С самостоятельно, его необходимо регулярно получать извне.

7 признаков недостатка витамина С

Большинство витаминов поступает с едой. Их недостаток способен вызвать нарушения пищеварения, ухудшение состояния кожи, костной системы или когнитивных функций. Поэтому важно вовремя распознавать сигналы дефицита и консультироваться с врачами. Многие признаки нехватки витамина С легко обнаружить самостоятельно:

  • Шелушение кожи, истончение волос, хрупкость ногтей;

  • Повышенная подверженность простудам и инфекциям;

  • Кровоточивость десен, посинение губ, носа или ушей;

  • Отечность десневых сосочков, быстрое образование гематом; Д

  • олгое заживление повреждений, упадок сил, алопеция;

  • Бледность кожных покровов, нервозность, боль в суставах;

  • Снижение температуры тела, постоянная усталость, недомогание.

Эти признаки могут свидетельствовать о цинге — тяжелом состоянии, вызванном критическим недостатком витамина С. Она сопровождается хрупкостью сосудов, кровотечениями из десен, выпадением зубов, нарушением образования коллагена и ослаблением иммунной защиты.

Сколько витамина C нужно для здоровья и молодости

Витамин С важен для сохранения молодости: он укрепляет сосудистые стенки, стимулирует синтез коллагена и эластина, замедляя появление морщин. Как антиоксидант, он нейтрализует свободные радикалы, уменьшает пигментацию, увлажняет кожу и укрепляет ее защитные функции.

  • Взрослым рекомендуется потреблять около 100 мг в день.

  • Детям — от 30 до 90 мг, учитывая возраст.

Источники витамина С:

  • цитрусовые, черная смородина, клубника, брокколи, зелень;

  • брюссельская, цветная и белокочанная капуста, сладкий перец, помидоры;

  • хурма, яблоки, абрикосы, персики, рябина, картофель.

Важные особенности

  • Витамин С теряется при нагревании свыше 60°C и полностью разрушается при 85–95°C.

  • Использование металлической посуды и длительное хранение (4–5 месяцев) уменьшают его содержание на 60–80%.

  • Под воздействием света распад ускоряется — храните продукты в темном месте.

  • Пищевые добавки также помогают восполнить дефицит витамина С, но их прием требует осторожности. Передозировка вызывает бессонницу, тошноту, диарею, гипертонию, камни в почках. Высокие дозы опасны для беременных и кормящих.

Даже незаменимые витамины полезны только в правильной дозировке. Перед приемом добавок рекомендуется пройти обследование, сдать анализы и проконсультироваться с врачом. Это поможет сохранить здоровье, красоту и молодость на долгие годы.

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#витамины #здоровье
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