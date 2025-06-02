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Как подобрать цвет волос, который действительно вам подойдет 0 359

Люблю!
Дата публикации: 02.06.2025
Mediasole
Как подобрать цвет волос, который действительно вам подойдет
ФОТО: Freepik

Иногда хочется сменить прическу или перекрасить волосы, но как выбрать оттенок, который подчеркнет вашу внешность? Есть несколько простых лайфхаков, которые помогут не ошибиться.

Подбираем цвет волос под оттенок кожи

Перед окрашиванием важно определить свой цветотип. Если у вас холодный подтон кожи, вам подойдут пепельные и темные оттенки с бордовым отливом. Для теплого цветотипа больше подойдут золотистые тона. Главное правило – холодные оттенки сочетаются с холодными, а теплые с теплыми.

Но как понять, какой у вас цветотип?

Лайфхак 1: Взгляните на глаза

Цвет радужки может многое рассказать о вашей внешности. Если в глазах есть золотисто-коричневые вкрапления, ваша кожа имеет теплый подтон. А вот если радужка отливает сине-зелеными или серо-голубыми искорками, ваш цветотип – холодный.

Кроме того, сам цвет глаз может подсказать удачный оттенок волос:

  • Голубые и серые глаза гармонируют с холодными светлыми оттенками, например, baby-блондом.

  • Карие и ореховые глаза становятся выразительнее с теплыми, выгоревшими прядями.

  • Зеленые глаза красиво подчеркиваются мягкими медными акцентами.

Лайфхак 2: Тест с золотом и серебром

Этот метод поможет определить ваш цветотип всего за пару минут. Возьмите золотую и серебряную фольгу, встаньте перед зеркалом при дневном освещении без макияжа. Подносите поочередно фольгу к лицу и наблюдайте:

  • Серебро делает кожу свежее? Вам идут холодные оттенки.

  • Золото освежает внешность? Вы – теплый цветотип.

Если оба варианта вас украшают по-разному, у вас нейтральный цветотип, и вам подходят как теплые, так и холодные оттенки.

Лайфхак 3: Белая футболка

Еще один простой способ – надеть белую футболку и посмотреть, как изменится оттенок кожи. Если она кажется голубоватой – ваш цветотип холодный, если пожелтела – теплый.

Лайфхак 4: Тест с цветными тканями

Попробуйте примерить одежду разных цветов:

  • Если вам идут черный, серый и голубой – выбирайте холодные оттенки волос.

  • Если вам к лицу коричневый, оранжевый и бежевый – ваш вариант теплые цвета.

Дополнительные советы перед окрашиванием

Прежде чем менять цвет волос, стоит тщательно продумать, насколько кардинальной должна быть смена оттенка. Осветление – более сложный процесс, чем затемнение. Если вы не уверены, лучше выбрать оттенок на 2–3 тона светлее или темнее вашего естественного цвета.

Важно! Выбирая краску, ориентируйтесь не на фото модели на упаковке, а на палитру оттенков или название цвета.

Как сохранить цвет после окрашивания?

Чтобы краска дольше держалась, важно правильно ухаживать за волосами:

  • Используйте шампуни и бальзамы для окрашенных волос.

  • Выбирайте укладочные средства с функцией защиты цвета.

Следуя этим простым советам, вы сможете подобрать идеальный цвет волос и сохранить его надолго.

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