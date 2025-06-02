Минимум места, максимум пользы: собираем функциональную косметичку в поездку

Долгожданное путешествие — это не только романтика новых впечатлений, но и испытание для кожи и волос. Поэтому в пути особенно важно использовать эффективные продукты. Узнаем, как собрать идеальную дорожную косметичку — компактную, практичную и максимально функциональную.

Наверняка у вас дома есть запас пробников косметики, и путешествие — лучшее время, чтобы ими воспользоваться. Возьмите с собой все свои пробники шампуней и кондиционеров, тональных основ, праймеров, духов, очищающих средств и так далее. Они практически не занимают места и идеально подходят для коротких поездок, когда вам нужно будет быстро привести себя в порядок. Удобство очевидно: нет смысла брать с собой в поездку полноразмерные средства.

Если вы предпочитаете строго определенные средства, возьмите с собой тревел-набор любимого бренда или воспользуйтесь сетом маленьких флаконов, в которые можно перелить нужные продукты.

Также имеет смысл заменить, по возможности, жидкую косметику сухой. Например, взять энзимную пудру вместо геля для умывания. Такие средства вы сможете взять с собой в салон самолета и даже воспользоваться ими в полете, чтобы прибыть в пункт назначения с сияющей, а не тусклой и обезвоженной кожей лица.

4 практических совета от эксперта

Рекомендует Анастасия Фомина, разработчик парфюмерно-косметической продукции:

Очищение без воды – берем мицеллярные салфетки

Когда в путешествии нет доступа к проточной воде, важно подобрать средства, которые хорошо справляются с очищением без воды, не сушат кожу и занимают минимум места в косметичке.

Для этапа очищения в поездке отлично подойдут мицеллярные салфетки: они не потребуют много места, эффективно удаляют макияж и другие загрязнения. Выбирать их нужно по типу кожи: для сухой — с маслами в составе, для жирной — с салициловой кислотой. Если вы не знаете свой тип кожи или хотите взять что-то универсальное, присмотритесь к салфеткам с экстрактом ромашки и алоэ — они помогут деликатно убрать загрязнения без чувства стянутости.

Кладем в косметичку сухой шампунь

Для ухода за волосами эксперт советует обратить внимание на сухой шампунь в формате спрея. Он позволяет точечно распределять средство по локонам и обрабатывать конкретный участок, например, только пробор, без лишнего распыления. В отличие от других средств, например, пудры, количество продукта в спрее дозируется нажатием, поэтому у него нет риска перерасхода. Анастасия Фомина советует выбирать средства с особой формулой невидимого очищения. Такой шампунь не будет оставлять белых следов даже на темных волосах, но при этом сохранит ухоженный вид и придаст естественный объем.

Не забываем о гигиене тела и полости рта

Долгие часы в машине или поезде, духота, стресс — все это провоцирует повышенное потоотделение, поэтому антиперспирант для всего тела — must-have для комфортного путешествия. Защищать от пота и появления опрелостей важно не только подмышки, но и спину, грудь, ступни и зоны под коленями — они тоже могут обильно потеть в жару. Еще антиперспирант надолго нейтрализует неприятные запахи, что особенно актуально в замкнутом пространстве.

Эксперт советует выбирать средства без спирта в составе — за счет мягкой формулы они дают надежную защиту, но не пересушивают кожу.

Для поддержания чистоты зубов в поездку можно взять ополаскиватель для полости рта, одноразовые щетки и пасту в дорожном формате, а для быстрого очищения рук — влажные салфетки с антибактериальным эффектом.

Увлажняем кожу в пути

Чтобы помочь коже справиться с последствиями сухого воздуха и перепадов температуры, Анастасия Фомина рекомендует взять с собой гиалуроновый спрей или термальную воду. Продукты мгновенно увлажняют кожу и дарят ощущение свежести. За счет формата их особенно удобно использовать в дороге.

Для качественного увлажнения в поездку можно также взять универсальные кремы для лица и тела — например, с пантенолом в составе. Такие продукты помогают сократить количество баночек в косметичке и эффективно избавляют кожу от сухости и обезвоживания.