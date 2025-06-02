Модные сумки этого лета: 5 изделий, которые есть в арсенале у всех стильных женщин

Если хотите обновить гардероб и ищете способ сделать это без радикальных перемен, начните с сумки. В 2025 году аксессуары снова выходят на первый план: дизайнеры делают ставку на форму, практичность и настроение, которое задает вещь. Модные сумки становятся не просто дополнением ансамбля, а частью модного высказывания. И чем проще базовая одежда, тем смелее может быть сумка.

Летом 2025 важны не столько бренды, сколько силуэт, функциональность и эмоциональный эффект: сумка должна говорить что-то о владелице. Ниже — 5 моделей, которые уже сейчас задают тренды и точно будут у всех стильных женщин.

Модные сумки: что в тренде летом 2025

В 2025 году исчезает понятие «вечерняя» или «офисная» сумка: все стремятся к универсальности. Одна и та же модель должна одинаково хорошо работать и в городском образе, и в отпуске, и даже на свидании. Востребованы необычные формы, интересные материалы и цвета, вдохновленные природой.

Главное для модных сумок летом 2025:

форма: четкий силуэт, но с изюминкой (волна, мягкий изгиб, двойное дно);

ручки: акцент на жесткие короткие ручки или регулируемые ремни через плечо;

цвет: сливочный, фисташковый, пыльная лаванда, карамель, глубокий синий;

материалы: эко-кожа, соломка, мягкий винил, фактурная ткань, жесткий текстиль.

1. Жесткая сумка-коробка (box bag)

Модель — находка для тех, кто любит структурированные формы. Она сохраняет геометрию, выглядит как мини-чемоданчик, часто имеет каркас и лаконичные застежки. Box bag легко вписывается в образ в духе old money или городского минимализма.

Как носить:

с белой рубашкой и прямыми джинсами;

с миди-платьем и открытыми сандалиями;

с брючным костюмом и слипперами.

В 2025 году сумки появляются в необычных оттенках — от кремового до кобальтового. И даже если у нее минимальное количество декора, она всегда выглядит дорого.

2. Сумка-подушка (pillow bag)

Тактильность уже не первый сезон в тренде. Мягкие, воздушные сумки, напоминающие подушку или даже булочку, создают ощущение расслабленности. Изделие про комфорт, но в модной обертке. Форма может быть округлой или слегка сплюснутой, с драпировками и текстурой.

Лучше всего выглядит в материалах:

матовая кожа;

текстиль с жатым эффектом;

бархат или мягкий винил.

Как носить:

с шелковым платьем-комбинацией;

с базовым костюмом и белыми кедами;

с хлопковыми шортами и кроп-топом.

3. Мини-сумка с короткой ручкой

Небольшие сумки, которые держат в руке или на сгибе локтя, снова с нами. Но в 2025 году они точно не про концепцию «хорошо, если поместятся только наушники», а скорее про элегантную геометрию и хорошо продуманный внутренний объем.

Варианты:

жесткий хобо-силуэт;

полукруглая saddle bag;

мини-багет с толстым ремнем.

Изделие добавляет аутфиту женственности, подчеркивает запястья и работает в дневных образах, особенно в сочетании с платьями и юбками.

4. Сумка из соломы или фактурной ткани

Летний сезон невозможно представить без фактур. Плетеные и тканевые сумки предназначены не только для пляжа: в 2025 они уверенно закрепляются в городской моде. Главное здесь форма: жесткая, геометричная, с четким верхом и контрастной отделкой.

Советы:

выбирайте модели с кожаными элементами или застежками;

ищите форму «ведро», «коробка» или мини-торба;

сочетайте с костюмами изо льна, с платьями-рубашками и объемными футболками.

5. Яркий акцент: сумка в необычном цвете

Хоть база еще и в моде, лето — лучший момент, чтобы добавить цвета. Особенно если весь образ выдержан в нейтральной палитре. В 2025 году актуальны неоновые лайм, вишневый, васильковый, лимонный и лососевый — они могут быть выполнены в глянце, матовой коже или лакированной текстуре.

С чем носить:

тотал-лук в бежевых тонах;

белая майка + джинсы + цветная сумка;

минималистичное черное платье + яркая деталь.

Какие модные сумки выбрать летом 2025

Добавить изящный акцент в образ для жаркого сезона проще, чем кажется. Вот на что стоит обратить внимание: