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С заботой о себе: 5 способов «перевоспитать» своего внутреннего ребенка 0 314

Люблю!
Дата публикации: 02.06.2025
BB.LV
С заботой о себе: 5 способов «перевоспитать» своего внутреннего ребенка

Вы часто чувствуете себя неуверенно или раздражаетесь по пустякам? Возможно, вашему внутреннему ребенку не хватает заботы. Научитесь слышать его и вы сможете преодолеть многие психологические барьеры.

В социальных сетях набирает популярность концепция «воспитания своего внутреннего ребенка». Кто-то считает это лишь модным трендом, другие видят в этом полезный и понятный подход к себе. Разбираемся, что это такое и как это работает.

«Перевоспитание внутреннего ребенка» — это терапевтическая методика, направленная на создание заботливого внутреннего диалога с самим собой. Она помогает наладить здоровые отношения со своим «Я» и преодолеть прошлые травмы. Это возможность дать себе ту заботу и поддержку, которой не хватало в детстве.

Внутри нас живут «внутренние дети» — части психики, которые сформировались под влиянием детского опыта. Если в юности было много критики, обесценивания или других видов негативного обращения, у этих «маленьких версий вас» формируются искаженные убеждения о себе и мире. Эти влияет на наше поведение во взрослой жизни, часто неосознанно. Например, если в детстве вас ругали за проявление эмоций, во взрослой жизни вам может быть сложно выражать свои чувства.

«Перевоспитание» помогает изменить эти шаблоны поведения, давая «внутреннему ребенку» то, чего он был лишен. Это значит проявлять к себе сострадание, принимать свои чувства, устанавливать границы, работать с внутренним критиком и прощать себе ошибки.

Как «перевоспитать» своего внутреннего ребенка?

Познакомьтесь со своим «внутренним ребенком» через ведение дневника

Первый шаг к исцелению — осознание себя. Ведение дневника помогает вспомнить сложные периоды детства и понять, как они на вас повлияли.

  • Попробуйте написать краткую биографию: Сколько вам лет? Какое у вас прозвище? Чего вы больше всего боитесь? Чем вы любите заниматься в свободное время?

  • Заполните пропуски: «Когда я была маленькой, я чувствовала...», «Когда я думаю о том, как со мной обращались родители, я думаю...» или «Я чувствую себя... когда вспоминаю/думаю о...»

  • Ответьте на открытые вопросы о своей жизни и желаниях: Как вы относитесь к жизни? Какие чувства вы хотите вызывать у других людей и т.д.

Если дневник кажется скучным, обратите внимание на творчество — рисуйте, лепите, выражайте свои чувства через искусство.

Начните с малого и не бойтесь показаться странным

Исцеление — это не только большие прорывы, но и небольшие изменения в повседневной жизни. Замечайте моменты, когда на вас влияют ваши детские травмы.

Например, если вы поймали себя на мысли «Я недостаточно хорош», попробуйте поговорить с собой по-доброму, как с другом или ребенком. Подчеркните, что вам не нужно быть идеальным, и вы любите себя таким, какой вы есть. Поначалу это может казаться неловким, но со временем вы поймете, какие слова или действия положительно влияет на вашего «внутреннего ребенка».

Уделяйте особое внимание своему «внутреннему ребенку», когда испытываете стресс

Сильные чувства, такие как стыд, страх или ощущение одиночества, часто являются проявлением «внутреннего ребенка».

Триггерные ситуации — идеальные моменты для заботы о себе. Например, после ссоры с партнером, когда вы чувствуете себя расстроенным, успокойтесь и дайте своему «внутреннему ребенку» понять, что его слышат.

Скажите себе: «Я здесь, с тобой, ты не один» и проведите время за своим любимым занятием.

Попробуйте упражнение на визуализацию

Немного фантазии помогает взаимодействовать с юной частью себя. Вот несколько упражнений для визуализации:

  • Сделайте несколько глубоких вдохов, закройте глаза и представьте себя ребенком. Обратите внимание на ваше выражение лица, одежду, место, где вы находитесь.

  • Скажите своему «внутреннему ребенку», что вы внимательны и любопытны. Спросите: Есть ли что-то, что вы хотите, чтобы я услышал? Есть ли что-то, что вам нужно?

  • Если всплывает тяжелое воспоминание, представьте, как вы заботитесь о себе в детстве, обнимаете и говорите ласковые слова.

  • Если воспоминание слишком болезненное, лучше отложить его для работы с терапевтом.

Ищите поддержку

Самостоятельное «перевоспитание» — это хорошо, но иногда нужна помощь специалиста. Если воспоминания или эмоции вас подавляют, если вы чувствуете оцепенение или отстраненность, обратитесь к терапевту.

«Перевоспитание» — это не всегда тяжело и мрачно. В нем есть приятные моменты. Возможно, вы вернетесь к своим детским увлечениям, раскроете свои творческие способности. Позвольте своему «внутреннему ребенку» выйти поиграть!

Главное — взглянуть на себя с любовью и заботой, ведь каждый из нас когда-то был маленьким и нуждался в поддержке.

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#психология
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