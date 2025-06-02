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Секреты ухода за стопами, чтобы пятки оставались гладкими и мягкими 0 414

Люблю!
Дата публикации: 02.06.2025
BB.LV
Секреты ухода за стопами, чтобы пятки оставались гладкими и мягкими

Зимой наши ступни надёжно скрыты под носками и тёплой обувью. Мы редко обращаем внимание на состояние пяток — до тех пор, пока не приходит весна, а вместе с ней и сезон открытой обуви. Один взгляд на потрескавшуюся, огрубевшую кожу — и желание надеть сандалии или босоножки мгновенно исчезает. Что же делать? Неужели теперь только закрытые туфли?

К счастью, есть проверенное средство, которое поможет вернуть пяточкам мягкость, гладкость и ухоженный вид — и всё это буквально за копейки.

Простое и эффективное средство

Это домашнее средство состоит всего из двух компонентов, которые можно найти в любой аптеке:

  • Мазь календулы — 20 г

  • Витамин А (масляный раствор) — 10 г

  • Стеклянная баночка — для хранения готового крема

Пропорции можно изменять, главное — соблюдать соотношение: 2 части мази на 1 часть витамина A. Смешайте ингредиенты до однородной консистенции и переложите в стеклянную ёмкость (лучше использовать баночку с широким горлышком, например, от старого крема). Храните средство в холодильнике не более недели и обязательно под крышкой — витамин А чувствителен к воздуху и свету.

Как применять

  • Один раз в день, но не чаще 2–3 раз в неделю, наносите крем на сухую и чистую кожу стоп.

  • Лучше всего проводить процедуру вечером перед сном. После нанесения средства оберните ступни полиэтиленом, наденьте хлопковые носки и ложитесь спать.

  • Утром достаточно просто ополоснуть ноги тёплой водой.

  • Курс — 1 месяц. Затем используйте крем в профилактических целях — 1 раз в неделю.

Если пятки в запущенном состоянии, перед применением крема сделайте тёплую ванночку для ног:

  • 1 литр воды

  • 1 столовая ложка соли

  • После ванночки обработайте пятки пемзой и только затем наносите средство.

Крем подходит не только для пяток, но и для всей стопы, включая ногтевые пластины.

Такой домашний крем с календулой и витамином A — настоящая находка. Он питает, смягчает, заживляет микротрещины и восстанавливает кожу, делая её снова нежной и ухоженной. И всё это — без дорогостоящих процедур и салонных трат.

Не забывайте: ваши ноги заслуживают не меньшего ухода, чем лицо и руки. Лето — отличный повод позаботиться о себе.

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