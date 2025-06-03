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Как отвечать людям, которые пишут гадости в Интернете: советы психолога 0 522

Люблю!
Дата публикации: 03.06.2025
BB.LV
Как отвечать людям, которые пишут гадости в Интернете: советы психолога

В переводе с английского «хейтер» — тот, кто всех ненавидит и проявляет эту ненависть, высказывая ее. Но это не совсем так, считают психологи. Кто такие эти люди, хейтеры, и как правильно вести себя с ними? Давайте разбираться.

Каждый раз, когда мы «проявляемся» в жизни, мы рискуем быть непонятыми и встретиться с критикой, нелестными высказываниями в свой адрес и даже агрессией. Выложили фотографию в соцсетях — и вдруг прилетает комментарий: «Что-то ты выглядишь не очень». Или грубая и оскорбительная критика вашего мнения: «Только тупые могут так думать».

В жизни, когда подобное говорят близкие, мы можем промолчать или в лицо высказать недовольство — в зависимости от умения дать отпор или желания/нежелания выяснять отношения. Но что делать, если подобное поведение позволяют себе не очень знакомые люди в Интернете? Почему они вообще так делают? Кто они, пишущие обидные комментарии? Психолог Людмила Круговых считает, что это далеко не всегда те люди, которые испытывают ненависть и лишь ждут момента, чтобы на кого-то излить свой яд.

«Это и правда могут быть те, кто действительно ищет, куда бы слить свою злобу и агрессию. Как и в жизни есть те, кто постоянно бегает куда-то с жалобами, вечно всем недоволен, — рассказала психолог. — Среди тех, кто читает и смотрит материалы в Интернете, могут быть и люди, страдающие психическими расстройствами, которые изначально не могут проявлять себя адекватно».

Кроме того, среди тех, кто пишет отклики, могут быть люди, которые уверены в своей правоте. Когда они пишут комментарии, то делают это с позиции «Я всегда прав» или «Я знаю, как вам жить». Но даже высказанное в приличной форме, это считается нарушением границ.

«Есть те, кто высказывается в комментариях, чтобы причинить добро, — продолжает Людмила Круговых. — Они уверены, что действуют из лучших своих побуждений, и не понимают, что тем самым нарушают границы другого человека».

Иногда хейтером может стать человек, у которого просто плохое настроение, а чья-то публикация подвернулась под руку и стала той последней каплей, которая запустила процесс выплеска накопившегося негатива.

«Это когда вам испортили настроение на работе, а вы пришли домой и сорвались на мужа, неосторожно спросившего про ужин, или, что еще хуже, на ребенка, который вообще ни при чем», — говорит эксперт.

Не надо прятаться

«Рекомендация — закрыть свои ресурсы, чтобы не страдать от хейтеров, в корне неверна. Ведь соцсети могут быть необходимой частью рабочего процесса, деятельности», — продолжает психолог. Но что делать? Как уберечься от хейта?

«Уберечься нельзя. Нужно осознавать, что „прилететь“ может в любой момент. Но при этом уважительное отношение к своим читателям очень многое определяет, и этот факт нельзя не принимать во внимание», — говорит эксперт.

Если вы все же сталкиваетесь с хейтом, то нужно выработать свою собственную политику поведения.

«На своих страницах, сайтах и ресурсах вы — хозяин положения. Вы имеете право такие комментарии просто удалять и блокировать пользователей. Сложно предсказать, что будет, если вы вступите в диалог. Состоится ли он? Скорее всего, нет. А склока и ругань вам вряд ли нужны, — советует психолог. — Если претензия к вам правомерна и вы чувствуете, что просто удалить — неправильно, признайте это. Такое взаимодействие со своими подписчиками только прибавит к вам уважения. Нам нравятся те, кто признает свои ошибки и может себе позволить скорректировать свою позицию».

Есть еще одна тактика: если вы чувствуете, что можете поддержать того, кто «негативит», — сделайте это. «Но важно это делать не с позиции сверху — не поучать, а быть на равных, не унижая достоинство того, кто пишет», — продолжает эксперт. Например, можно просто сказать: «Спасибо за ваше мнение!» Это позволит показать, что вы не игнорируете высказывание, но и при этом не дает оснований продолжать диалог.

«Еще я бы рекомендовала не реагировать на негативные комментарии сразу, а давать себе время, — рекомендует психолог. — Когда мы читаем что-то негативное в свой адрес, дыхание перехватывает и мы воспринимаем информацию неточно. Подышите. Перечитайте. Осознайте, что происходит на самом деле. Дайте себе время решить, что вы хотите с этим сделать. И только потом действуйте».

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#психология #интернет-тролль
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