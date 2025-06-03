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Нет ни боли в груди, ни одышки: кардиолог назвала 8 признаков «молчаливого» инфаркта 0 494

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Дата публикации: 03.06.2025
Doctorpiter
Нет ни боли в груди, ни одышки: кардиолог назвала 8 признаков «молчаливого» инфаркта
ФОТО: Freepik

Инфаркт, который может протекать без типичных симптомов, называют безболевым, или «молчаливым». И это далеко не редкое явление, как можно было бы подумать.

Инфаркт миокарда традиционно ассоциируется с давящей болью в груди, одышкой, холодным потом и резкой слабостью. Но иногда таких классических симптомов может не быть.

Как рассказалаврач-кардиолог Екатерина Плохова такой молчаливый инфаркт врачи диагностируют чаще, чем принято считать. По разным оценкам, от 20 до 40% всех инфарктов могут протекать без явных болевых ощущений.

«Пациент продолжает жить своей обычной жизнью, не подозревая, что часть его сердечной мышцы уже повреждена. А в ряде случаев — что он уже перенес инфаркт», — поясняет Екатерина Плохова.

По словам кардиолога, очень часто такие инфаркты случаются у людей, страдающих сахарным диабетом. Дело в том, что диабетическая нейропатия снижает у них болевую чувствительность.

Также в группе риска

  • пожилые люди,

  • женщины,

  • гипертоники,

  • страдающие ожирением,

  • люди с повышенным уровнем холестерина в крови,

  • люди с наследственной предрасположенностью к сердечно-сосудистым заболеваниям.

Как распознать

Если человек не чувствует известных признаков сосудистой катастрофы, как же тогда не пропустить ее? По словам Екатерины Плоховой, молчаливый инфаркт может проявляться через

  • Необъяснимую слабость.

  • Резкое снижение толерантности к нагрузке, например, вдруг стало тяжело подниматься на свой этаж.

  • Нарушение сна.

  • Тошноту.

  • Ощущение перебоев в работе сердца.

  • Бледность кожи.

  • Легкое головокружение.

  • «Странное» чувство тревоги.

«Всё это — неспецифические, но важные сигналы. Часто их путают с переутомлением, вирусной инфекцией или последствиями стресса», — добавляет врач.

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