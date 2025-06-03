Нет ни боли в груди, ни одышки: кардиолог назвала 8 признаков «молчаливого» инфаркта

Инфаркт, который может протекать без типичных симптомов, называют безболевым, или «молчаливым». И это далеко не редкое явление, как можно было бы подумать.

Инфаркт миокарда традиционно ассоциируется с давящей болью в груди, одышкой, холодным потом и резкой слабостью. Но иногда таких классических симптомов может не быть.

Как рассказалаврач-кардиолог Екатерина Плохова такой молчаливый инфаркт врачи диагностируют чаще, чем принято считать. По разным оценкам, от 20 до 40% всех инфарктов могут протекать без явных болевых ощущений.

«Пациент продолжает жить своей обычной жизнью, не подозревая, что часть его сердечной мышцы уже повреждена. А в ряде случаев — что он уже перенес инфаркт», — поясняет Екатерина Плохова.

По словам кардиолога, очень часто такие инфаркты случаются у людей, страдающих сахарным диабетом. Дело в том, что диабетическая нейропатия снижает у них болевую чувствительность.

Также в группе риска

пожилые люди,

женщины,

гипертоники,

страдающие ожирением,

люди с повышенным уровнем холестерина в крови,

люди с наследственной предрасположенностью к сердечно-сосудистым заболеваниям.

Как распознать

Если человек не чувствует известных признаков сосудистой катастрофы, как же тогда не пропустить ее? По словам Екатерины Плоховой, молчаливый инфаркт может проявляться через

Необъяснимую слабость.

Резкое снижение толерантности к нагрузке, например, вдруг стало тяжело подниматься на свой этаж.

Нарушение сна.

Тошноту.

Ощущение перебоев в работе сердца.

Бледность кожи.

Легкое головокружение.

«Странное» чувство тревоги.

«Всё это — неспецифические, но важные сигналы. Часто их путают с переутомлением, вирусной инфекцией или последствиями стресса», — добавляет врач.