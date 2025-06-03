Нет ни боли в груди, ни одышки: кардиолог назвала 8 признаков «молчаливого» инфаркта

Инфаркт, который может протекать без типичных симптомов, называют безболевым, или «молчаливым». И это далеко не редкое явление, как можно было бы подумать.
Инфаркт миокарда традиционно ассоциируется с давящей болью в груди, одышкой, холодным потом и резкой слабостью. Но иногда таких классических симптомов может не быть.
Как рассказалаврач-кардиолог Екатерина Плохова такой молчаливый инфаркт врачи диагностируют чаще, чем принято считать. По разным оценкам, от 20 до 40% всех инфарктов могут протекать без явных болевых ощущений.
«Пациент продолжает жить своей обычной жизнью, не подозревая, что часть его сердечной мышцы уже повреждена. А в ряде случаев — что он уже перенес инфаркт», — поясняет Екатерина Плохова.
По словам кардиолога, очень часто такие инфаркты случаются у людей, страдающих сахарным диабетом. Дело в том, что диабетическая нейропатия снижает у них болевую чувствительность.
Также в группе риска
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пожилые люди,
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женщины,
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гипертоники,
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страдающие ожирением,
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люди с повышенным уровнем холестерина в крови,
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люди с наследственной предрасположенностью к сердечно-сосудистым заболеваниям.
Как распознать
Если человек не чувствует известных признаков сосудистой катастрофы, как же тогда не пропустить ее? По словам Екатерины Плоховой, молчаливый инфаркт может проявляться через
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Необъяснимую слабость.
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Резкое снижение толерантности к нагрузке, например, вдруг стало тяжело подниматься на свой этаж.
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Нарушение сна.
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Тошноту.
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Ощущение перебоев в работе сердца.
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Бледность кожи.
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Легкое головокружение.
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«Странное» чувство тревоги.
«Всё это — неспецифические, но важные сигналы. Часто их путают с переутомлением, вирусной инфекцией или последствиями стресса», — добавляет врач.
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