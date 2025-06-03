Шаги к сближению: 10 способов укрепить отношения в паре

Для долгих и крепких отношений важно чувствовать близость — не только во время занятий сексом, но и проводя больше время рядом друг с другом! В этом и заключается суть романтики. Приводим стратегии достижения взаимопонимания, которые помогут вам стать ближе со своим партнером.

1. Поделитесь списком любимых комедийных героев

Расскажите друг другу о пяти фильмах, воспоминаниях, людях, комиксах, книгах или о чем-то еще, что лучше всего характеризует ваше чувство юмора. Затем посмотрите, прочтите или иным образом ознакомьтесь с тем списком, что озвучит ваш партнер, и позже обсудите предпочтения каждого. Попросите партнера рассказать вам, почему ему это кажется таким смешным — постарайтесь по-настоящему осознать, что заставляет человека, которого вы любите, смеяться. Тогда вы сами сможете почаще заставлять его умирать со смеху: ссориться со слезами на глазах — это классический способ «сближения».

2. Незаметно положите шоколадку в его сумку или карман пальто

Положите ему в сумку его самый любимый батончик или же, напротив, что-то для него неожиданное, чтобы он никогда не выбрал бы для себя, например, снек, что продается с пометкой «лимитированная серия»: батончик Kit Kat со вкусом черничного маффина или причудливые мармеладки.

3. Спросите его, каким было их самое первое воспоминание, и расскажите о своем

Да, конечно, ваши предыдущие отношения имеют значение. Но не поддавайтесь желанию придать им какое-то особое значение для вас или для него. Просто слушайте и держите это в своей голове, как от это сделает в своей.

4. Если вы живете вместе, время от времени беритесь за рутинную работу, которая традиционно является «его» обязанностью

Даже если ему в целом нравится и самому выполнять ту или иную работу по дому, и он даже получает от этого удовольствие, согласитесь, почти никто не хочет постоянно готовить, пылесосить, застилать постель или заниматься вопросами кошачьей гигиены. Возьмите что-то из его обязанностей на этой неделе на себя!

5. Приготовьте простой, но изысканный ужин, если у него выдался напряженный день

Не делайте из мухи слона; суть в том, что готовка еды — простой и доступный способ продемонстрировать, что вы «прикрываете его тыл» и прилагаете любые усилия, чтобы помочь ему пережить трудный день. Выбирайте что-нибудь легкое, но при этом демонстрирующее ваше умение готовить, например, курицу с артишоками и лимоном или запеките фаршированный баклажан.

6. Постарайтесь сбалансировать свои усилия

Важное предостережение к двум вышеприведенным пунктам: если вы чрезмерно обременены работой по дому и ваш партнер редко предлагает свою помощь, ни при каких обстоятельствах не делайте ни того, ни другого. Вместо этого прочтите и усвоите книгу Сильвии Федеричи «Революция в нулевой точке», а затем выпейте по коктейлю или съешьте мороженое на скамейке в парке вместе со своим партнером и обсудите более справедливый подход к решению практических задач. Его «незнание того, как стирать белье» только увеличит пропасть между вами. Нелегко корректировать распределение обязанностей по дому, но вы должны это сделать: иначе вы никогда не почувствуете к себе полного уважения.

7. Запоминайте как можно больше, когда он рассказывает вам о своей жизни

Это самое важное, может быть, самое основное, но люди постоянно упускают это из виду. Слушайте внимательно подробности: почему у него были серьезные неприятности на вечеринке в честь его восьмого дня рождения (и не только для того, чтобы вы могли пошутить по этому поводу в следующий раз, когда будут резать торт на его 35-летие). Каким отцом для его мамы был его дедушка. Какие у него любимые ткани; на что он обращает внимание при выборе нового дивайса и как зовут всех его школьных друзей.

Все искренне радуются, когда получают сообщение от «самого чистого сердца», в котором в забавной и теплой форме говорится о какой-то важно частичке жизни адресата, которую он как-то упомянул в случайном разговоре. Это один из трех краеугольных камней любви: пытаться понять друг друга до такой степени, чтобы каждый из вас чувствовал, что за вами не наблюдают, а присматривают: завтракать вместе и слушать поп-музыку 1960-х, которая, как океанская волна, отзывается в вашем сердце.

8. Интересуйтесь тем, как проходит день вашего партнера

Расспросите партнера в конце дня о сэндвичах, что он ел на обед, какие поручения босса выполнял и что видел по дороге домой. Это своего рода святое — серьезно относиться ко всем мелочам его жизни и демонстрировать партнеру, что эти составляющие его жизни особенные, потому что являются неотъемлемой частью его существования.

9. Когда ваш партнер рекомендует что-то, прочтите, посмотрите или послушайте это

В приложении «Заметки» можно вести список радиопередач, фильмов, новелл, брендов одежды и прочего, что украшает вашу жизнь, и чем можно поделиться с друзьями или партнером. А потом вместе обсудить прочитанное, увиденное или услышанное. Таким образом, вам всегда есть о чем поговорить и это не просто банальное: «Как прошел твой день?».

10. Попросите у него совета

Попросите совета о работе или в какой-то неприятной ситуации, с которой вы столкнулись. Это позволит ему лучше понять, что вас беспокоит и как вы справляетесь со своими проблемами, а также больше узнать о ваших ценностях и общем подходе к данной сфере жизни. К тому же, люди часто любят помогать так же сильно, как и получать помощь от других. Это проявление доброты — дать им понять, что вы доверяете им настолько, что готовы попробовать.