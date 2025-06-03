Секреты макияжа: как накрасить маленькие глаза так, чтобы они казались большими

Всю жизнь мучались из-за небольшого размера глаз и никогда не могли повторить понравившийся макияж. Кажется, в странах Восточной Азии нашли решение: рассказываем, как сделать их фирменный бьюти-образ, распахивающий глаза.

Корейские и китайские макияжи уже на протяжении многих лет являются объектами обсуждений в социальных сетях, главным образом — в TikTok. в котором восточноазиатские инфлюенсеры выкладывают свои бьюти-образы. Дело в том, что техника, к которой прибегают кореянки и китаянки позволяет им максимально распахнуть от природы не очень большие глаза, делая их главным акцентом макияжа. Лайфхаки по повторению так называемого Douyin makeup набирают тысячи просмотров и уже некоторое время пользуются популярностью и у американских девушек. Рассказываем, как правильно воспользоваться этой техникой.

Подчеркивание нижнего века

Правильный акцент на нижнем века — один из ключевых шагов в подобной технике макияжа. Этот акцент называется «эгье саль», или «улыбчивый глаз»; он призван придать лицу моложавости и миловидности, а также сделать глаза более заметными. Предполагается, что подчеркнутой с помощью коричневого карандаша или теней окажется преимущественно нижняя складка.

Как повторить:

Чтобы тоже добиться эффекта «улыбчивого глаза», вам понадобится мягкий карандаш коричневого цвета или скошенная тонкая кисть с набранными на нее тенями того же оттенка. С помощью выбранного вами продукта сделать тонкую линию несколькими миллиметрами ниже конца складки нижнего века, а далее тщательно растушуйте до легкой тени и закрепите более светлыми тенями.

Правильный макияж ресниц

Следующий шаг более открытому взгляду — правильный макияж тушью, выбор подходящих накладных ресниц или адекватное запросу наращивание. Секрет азиатской техники работы с ресницами заключается в эффекте лучиков: короткие естественные ресницы чередуются с более длинными пучками.

Как повторить:

Вам понадобится визит в салон, где вам сделают необходимое наращивание или же набор с пучками накладных ресниц. Если вы приняли решение добиваться эффекта самостоятельно, осторожно чередуйте естественные ресницы с выбранной длиной пучков.

Контактные линзы

Опциональный шаг, но очень любимый восточноазиатскими бьюти-инфлюенсерами, — это контактные линзы с более крупными радужкой и зрачком, которые визуально увеличивают глаза относительно остального лица. Вряд ли эта часть макияжа придется по вкусу тем, кто планирует пользоваться техникой на повседневной основе, однако эта идея может подойти для тех, кто хочет создать определенный образ для мероприятия или фотосессии.

Как повторить:

Подберите подходящие линзы в магазине косметики или онлайн, а затем, после первых ступеней макияжа, вставьте их, пользуясь инструкцией.

Тейп для верхнего века

Еще один необязательный пункт макияжа, визуально увеличивающий глаза, — тейп для верхнего века, призванный создать складку в случае ее отсутствия или поменять ее, если веко нависшее. Этот шаг подойдет только в том случае, если вы не обладаете стандартным двойным веком без нависания.

Как повторить:

Закажите подходящие тейпы, нанесите их по инструкции, а затем начинайте остальной макияж глаз.