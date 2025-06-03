В «трениках» и плаще: как одеться в стиле Athleisure

В последние месяцы все чаще говорят о распространении стиля athleisure («спортивный досуг») как одного из главных трендов в модной индустрии. Рассказываем, как спортивной одежде удалось захватить подиумы и социальные сети.

За последние годы мода и так называемые эстетики успели поменяться столько раз, что уже сложно удивить кого-либо свежим (и, скорее всего, скоротечным) трендом в фэшн-индустрии. Одним из них стала и популярная в этот весенне-летний сезон эстетика athleisure, отличающаяся стилизацией спортивных вещей для повседневных образах. Решили выяснить, что же она из себя представляет, какие предметы гардероба являются ее составляющими и кому подойдет подобный стиль.

Что из себя представляет стиль athleisure?

Стиль athleisure набрал популярность в социальных сетях еще в начале 2025 года, когда стало понятно, что одним из главных трендов в ближайшее время будет оставаться комфорт. За первую половину года он собрал большое количество поклонников в социальных сетях, а к лету станет еще более актуальным. Весь секрет заключается в простоте: элементы спортивной одежды (брюки и шорты, майки и футболки или верхняя одежда) интегрируются в повседневные или даже деловые образы, что сразу делает их одновременно более комфортными и запоминающимися. Главное, выбрать правильные комбинации, которые будут смотреться органично и не испортят пропорции фигуры.

Чем можно объяснить популярность?

Популярность athleisure-эстетики можно объяснить двумя причинами. Во-первых, очевидным глобальным трендом на комфорт, который доминирует в моде уже на протяжении нескольких сезонов. Именно спортивная одежда ассоциируется у многих людей с удобством, что заставляет испытывать желание носить ее почти всегда. Во-вторых, растущую востребованность спортивных вещей в повседневной моде можно объяснить и растущим влиянием некоторых видов спорта на фэшн-индустрию. Выросшая аудитория автоспорта привела к становлению гоночных курток одним из трендов стритстайла, а от футбола в моду пришли клубные футболки.

Какие вещи составляют его основу?

Образ в стиле athleisure можно собирать абсолютно по-разному и с разными элементами гардероба. Так, его основу могут составлять спортивные брюки в сочетании с лоферами или туфлями на шпильке и деловым жакетом, спортивная куртка в образе с классическими брюками женственной сумкой или спортивная футболка с миди- или макси-юбкой и балетками. Именно на контрасте между спортивным и повседневным и строится эта эстетика.

Кому стоит его попробовать?

Этот стиль должен понравится тем, кто любит привносить в повседневную моду запоминающиеся детали, которые точно отличают в толпе. Такие образы отличаются не только красотой и «трендовостью», но и дополнительными комфортом и удобством, а также редко требуют полного обновления гардероба, так как чаще всего собираются из базовых вещей.