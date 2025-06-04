Дышать полной грудью: 9 доступных способов улучшить качество воздуха в доме

Качество воздуха в доме напрямую влияет на твое здоровье и самочувствие. Чтобы дышать полной грудью и наслаждаться каждым моментом, проведенным дома, пересмотри свои привычки и внеси небольшие изменения в рутинные дела.

1. Регулярно проветривай комнаты

Мы выдыхаем углекислый газ, который в большом количестве накапливается в помещении, особенно если окна закрыты. Высокий уровень углекислого газа может вызывать головные боли и проблемы с концентрацией. Избежать этих проблем помогает ежедневное проветривание.

Кроме того, современные строительные материалы и бытовая химия выделяют летучие органические соединения, которые негативно влияют на здоровье. Проветривание помогает удалить эти вещества из воздуха и обеспечить достаточное количество кислорода в комнатах.

2. Используй специальные очистители воздуха

Есть несколько типов очистителей воздуха, которые можно использовать в квартире для улучшения качества воздуха. Например, очистители воздуха с угольными фильтрами поглощают запахи, химические вещества и газы. HEPA-фильтры эффективно удаляют мелкие частицы пыли, аллергены, пыльцу и другие загрязняющие вещества из воздуха.

Купить и установить в квартире можно и озонаторы. Они генерируют озон, который уничтожает микроорганизмы и устраняет неприятные запахи. Но использовать озонаторы нужно с осторожностью, поскольку высокие уровни озона могут быть вредными для здоровья.

3. Купи комнатные растения

Фикус Бенджамина очищает воздух от формальдегида, бензола и трихлорэтилена. А спатифиллум отлично справляется с удалением из воздуха аммиака. Одно из самых эффективных растений для очистки воздуха в помещении — хлорофитум. Оно нейтрализует токсичные вещества и выделяет большое количество кислорода.

Для борьбы с плесенью и спорами грибов советуем использовать плющ. Комнатное растение удаляет формальдегид и бензол из воздуха, помогая поддерживать здоровую атмосферу в помещении.

4. Используй меньше бытовой химии

Многие бытовые чистящие средства содержат химические вещества, которые испаряются в воздухе и могут оставаться там длительное время. Особенно это опасно для людей с чувствительной дыхательной системой или хроническими заболеваниями, например астмой.

Выбирай экологически чистые средства или делай их самостоятельно из натуральных ингредиентов. Если не готова полностью отказаться от заводской бытовой химии, храни ее в герметичных контейнерах.

5. Регулярно используй пылесос

Существенно портит качество воздуха в доме пыль, которая состоит из микроскопической пыльцы, шерсти животных, спор плесени и фрагментов мертвой кожи. Удалить ее с пола и других поверхностей, например матраса, может только мощный пылесос. Поэтому важно регулярно использовать его.

Кроме того, уборка пылесосом помогает сохранить внешний вид ковровых покрытий и мягкой мебели, удалить грязь и песок, разрушающие волокна ткани.

6. Купи увлажнитель воздуха

Нормальный уровень относительной влажности в помещении — 40–60%. Сухой воздух может вызывать сухость кожи, слизистых оболочек и дыхательных путей. Это приведет к дискомфорту и повысит риск развития респираторных заболеваний. Увлажнитель создает комфортные условия для дыхания и снижает вероятность пересыхания слизистой оболочки носа и горла.

Высокий уровень влажности помогает уменьшить концентрацию патогенных микроорганизмов в воздухе (вирусов и бактерий). Это особенно важно в холодное время года, когда риск заражения простудными заболеваниями сильно возрастает.

7. Откажись от курения в доме

Табачный дым не только портит стены, потолки и мебель, придавая им желтый оттенок. Он также увеличивает концентрацию окиси углерода, снижает уровень кислорода в крови и повышает нагрузку на сердце. Все это может привести к развитию ишемической болезни сердца, гипертонии и инсульту.

Со временем отложения табачного дыма, осевшего на мебели, одежде и коврах, выделяют токсины обратно в воздух. Это особенно опасно для детей и беременных женщин, так как их организм более уязвим.

8. Выбирай экологичную мебель и стройматериалы

Важно избегать материалов, которые могут выделять такие вредные вещества, как формальдегид, фенолы и летучие органические соединения. Прежде чем купить готовую мебель или стройматериалы, проверь наличие у них сертификатов на соответствие стандартам экологической безопасности. От ДПС и МДФ, содержащих формальдегидные смолы, лучше отказаться.

Наиболее безопасны для здоровья и не ухудшают качество воздуха предметы быта из натурального дерева, ротанга, бамбука, металла и стекла. Мебель из переработанного сырья, которое не содержит вредных примесей, тоже подойдет.

9. Чаще используй вытяжку в ванной и на кухне

В закрытом пространстве ванной комнаты и кухни могут скапливаться неприятные запахи от чистящих средств, туалетных принадлежностей, масла и других продуктов. Вытяжка быстро устраняет нежелательные ароматы и освежает пространство. Вместе с ними она удаляет частицы жира, копоти, углекислого и других вредных газов, выделяемых при использовании электроплит.

Преимущество вытяжки в том, что она снижает влажность, продлевая срок службы отделки и предотвращая коррозию металлических элементов, в том числе кранов и фурнитуры.

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