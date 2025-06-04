Baltijas balss logotype

Дышать полной грудью: 9 доступных способов улучшить качество воздуха в доме 0 380

Люблю!
Дата публикации: 04.06.2025
BB.LV
Дышать полной грудью: 9 доступных способов улучшить качество воздуха в доме

Качество воздуха в доме напрямую влияет на твое здоровье и самочувствие. Чтобы дышать полной грудью и наслаждаться каждым моментом, проведенным дома, пересмотри свои привычки и внеси небольшие изменения в рутинные дела.

1. Регулярно проветривай комнаты

Мы выдыхаем углекислый газ, который в большом количестве накапливается в помещении, особенно если окна закрыты. Высокий уровень углекислого газа может вызывать головные боли и проблемы с концентрацией. Избежать этих проблем помогает ежедневное проветривание.

Кроме того, современные строительные материалы и бытовая химия выделяют летучие органические соединения, которые негативно влияют на здоровье. Проветривание помогает удалить эти вещества из воздуха и обеспечить достаточное количество кислорода в комнатах.

2. Используй специальные очистители воздуха

Есть несколько типов очистителей воздуха, которые можно использовать в квартире для улучшения качества воздуха. Например, очистители воздуха с угольными фильтрами поглощают запахи, химические вещества и газы. HEPA-фильтры эффективно удаляют мелкие частицы пыли, аллергены, пыльцу и другие загрязняющие вещества из воздуха.

Купить и установить в квартире можно и озонаторы. Они генерируют озон, который уничтожает микроорганизмы и устраняет неприятные запахи. Но использовать озонаторы нужно с осторожностью, поскольку высокие уровни озона могут быть вредными для здоровья.

3. Купи комнатные растения

Фикус Бенджамина очищает воздух от формальдегида, бензола и трихлорэтилена. А спатифиллум отлично справляется с удалением из воздуха аммиака. Одно из самых эффективных растений для очистки воздуха в помещении — хлорофитум. Оно нейтрализует токсичные вещества и выделяет большое количество кислорода.

Для борьбы с плесенью и спорами грибов советуем использовать плющ. Комнатное растение удаляет формальдегид и бензол из воздуха, помогая поддерживать здоровую атмосферу в помещении.

4. Используй меньше бытовой химии

Многие бытовые чистящие средства содержат химические вещества, которые испаряются в воздухе и могут оставаться там длительное время. Особенно это опасно для людей с чувствительной дыхательной системой или хроническими заболеваниями, например астмой.

Выбирай экологически чистые средства или делай их самостоятельно из натуральных ингредиентов. Если не готова полностью отказаться от заводской бытовой химии, храни ее в герметичных контейнерах.

5. Регулярно используй пылесос

Существенно портит качество воздуха в доме пыль, которая состоит из микроскопической пыльцы, шерсти животных, спор плесени и фрагментов мертвой кожи. Удалить ее с пола и других поверхностей, например матраса, может только мощный пылесос. Поэтому важно регулярно использовать его.

Кроме того, уборка пылесосом помогает сохранить внешний вид ковровых покрытий и мягкой мебели, удалить грязь и песок, разрушающие волокна ткани.

6. Купи увлажнитель воздуха

Нормальный уровень относительной влажности в помещении — 40–60%. Сухой воздух может вызывать сухость кожи, слизистых оболочек и дыхательных путей. Это приведет к дискомфорту и повысит риск развития респираторных заболеваний. Увлажнитель создает комфортные условия для дыхания и снижает вероятность пересыхания слизистой оболочки носа и горла.

Высокий уровень влажности помогает уменьшить концентрацию патогенных микроорганизмов в воздухе (вирусов и бактерий). Это особенно важно в холодное время года, когда риск заражения простудными заболеваниями сильно возрастает.

7. Откажись от курения в доме

Табачный дым не только портит стены, потолки и мебель, придавая им желтый оттенок. Он также увеличивает концентрацию окиси углерода, снижает уровень кислорода в крови и повышает нагрузку на сердце. Все это может привести к развитию ишемической болезни сердца, гипертонии и инсульту.

Со временем отложения табачного дыма, осевшего на мебели, одежде и коврах, выделяют токсины обратно в воздух. Это особенно опасно для детей и беременных женщин, так как их организм более уязвим.

8. Выбирай экологичную мебель и стройматериалы

Важно избегать материалов, которые могут выделять такие вредные вещества, как формальдегид, фенолы и летучие органические соединения. Прежде чем купить готовую мебель или стройматериалы, проверь наличие у них сертификатов на соответствие стандартам экологической безопасности. От ДПС и МДФ, содержащих формальдегидные смолы, лучше отказаться.

Наиболее безопасны для здоровья и не ухудшают качество воздуха предметы быта из натурального дерева, ротанга, бамбука, металла и стекла. Мебель из переработанного сырья, которое не содержит вредных примесей, тоже подойдет.

9. Чаще используй вытяжку в ванной и на кухне

В закрытом пространстве ванной комнаты и кухни могут скапливаться неприятные запахи от чистящих средств, туалетных принадлежностей, масла и других продуктов. Вытяжка быстро устраняет нежелательные ароматы и освежает пространство. Вместе с ними она удаляет частицы жира, копоти, углекислого и других вредных газов, выделяемых при использовании электроплит.

Преимущество вытяжки в том, что она снижает влажность, продлевая срок службы отделки и предотвращая коррозию металлических элементов, в том числе кранов и фурнитуры.

heroine

Читайте нас также:
#воздух #домашние дела
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Новое качество и глубина: как меняется секс после 50 и как сохранить удовольствие
Новое качество и глубина: как меняется секс после 50 и как сохранить удовольствие
Замуж за иностранца: полезные советы
Замуж за иностранца: полезные советы
Созданы друг для друга: самые лучшие и полезные сочетания продуктов
Созданы друг для друга: самые лучшие и полезные сочетания продуктов
Можно ли ходить летом без бюстгальтера: 5 правил, о которых должна знать каждая женщина
Можно ли ходить летом без бюстгальтера: 5 правил, о которых должна знать каждая женщина
Что случиться с кожей, если уменьшить употребление кофе?
Что случиться с кожей, если уменьшить употребление кофе? 324
Не храните в холодильнике: 7 продуктов, которым противопоказаны низкие температуры
Не храните в холодильнике: 7 продуктов, которым противопоказаны низкие температуры 497
Ученые доказали, что этот продукт может помочь людям с повышенным артериальным давлением
Ученые доказали, что этот продукт может помочь людям с повышенным артериальным давлением 440
Как привычка постоянно думать о будущем может испортить вам жизнь в настоящем
Как привычка постоянно думать о будущем может испортить вам жизнь в настоящем 256

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Врачебная тайна всегда трудно устанавливается. Иконка видео
ЧП и криминал
Кто халат надел, тот и доктор: техники фантомных операций 154
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц
Политика
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц 214
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном
В мире
2
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном 2 243
Народ переоценил Ринкевича: популярность президента заметно снизилась Эксклюзив!
Политика
3
Народ переоценил Ринкевича: популярность президента заметно снизилась 3 544
Трамп отверг предложение Путина о посредничестве с Ираном
В мире
4
Трамп отверг предложение Путина о посредничестве с Ираном 4 297
Опрос: Большинство американцев не одобряют присоединение США к войне с Ираном
В мире
Опрос: Большинство американцев не одобряют присоединение США к войне с Ираном 186
Врачебная тайна всегда трудно устанавливается. Иконка видео
ЧП и криминал
Кто халат надел, тот и доктор: техники фантомных операций 154
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц
Политика
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц 214
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном
В мире
2
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном 2 243

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео