Baltijas balss logotype

Эффект прожектора: что это такое и как он портит нам жизнь и отношения 0 390

Люблю!
Дата публикации: 04.06.2025
BB.LV
Эффект прожектора: что это такое и как он портит нам жизнь и отношения

Выходишь из дома — и кажется, что весь район смотрит именно на тебя. Споткнулся — и уверен, что все прохожие заметили. Сказал не то на встрече — и мысленно пережевываешь это весь вечер, представляя, как коллеги цитируют твою фразу у кулера. Знакомо? Добро пожаловать в царство эффекта прожектора.

Психолог Радмила Бакирова рассказала о том, почему не стоит зацикливаться на себе и перестать бояться внимания других.

Что это вообще такое

Психологи называют эффектом прожектора (англ. spotlight effect) склонность человека переоценивать, насколько окружающие замечают его внешний вид, поведение или ошибки. Грубо говоря, мы думаем, что на нас направлен прожектор, а в зале — полный зал зрителей, хотя на самом деле каждый занят своим спектаклем.

«Это когнитивное искажение особенно ярко проявляется в неловких или стрессовых ситуациях. Мы зацикливаемся на своих действиях и предполагаем, что все вокруг так же сосредоточены на нас. Спойлер: они не сосредоточены. У них свои „прожекторы“. Каждый из нас так занят мыслями о том, что же подумают другие, что думать о других просто некогда — мы бесконечно сканируем только себя самих», — утверждает эксперт.

Как эффект прожектора портит жизнь

  • Вызывает избыточную тревожность — даже мелкие неловкости (пролившийся нечаянно кофе, оговорка, пятно на рубашке) переживаются как драма, хотя большинство людей этого даже не замечает.

  • Разрушает спонтанность: постоянный страх быть осмеянным делает нас чересчур сдержанными, зажатыми и менее искренними в общении. Люди, подверженные эффекту прожектора, реже берутся за новые задачи или выступления, ведь «вдруг я облажаюсь, и все это увидят».

  • Вредит самооценке. «Когда каждое действие оценивается с позиции „а как это выглядит со стороны“, появляется ощущение собственной неправильности», — подчеркивает психолог.

  • А еще эффект прожектора может заставить вас думать, что партнер постоянно анализирует каждое ваше слово, эмоцию или внешний вид. В реальности же он, скорее всего, думает о том, не сгорела ли каша — или откуда на его носу выскочил мерзкий прыщ.

Что делать?

Проверьте факты

Задайте себе вопрос: «У меня есть доказательства того, что на меня действительно все смотрят и оценивают?» Чаще всего — нет. Используйте принцип взаимности. Разве вы замечаете каждую чужую оговорку или прыщик на подбородке? Нет? Вот и они — нет.

Отследите внутренний монолог

Фразы вроде «я выгляжу глупо» заменяйте на «я могу чувствовать себя неуверенно, но это не значит, что я выгляжу плохо». Следом выходите из головы в тело. Простые практики — дыхание, расслабление челюсти, ощущение стоп на полу — возвращают в реальность и снижают уровень тревоги.

Пробуйте нарочно ошибаться

Да-да! Скажите намеренно глупость, оденьтесь чуть странно — и убедитесь, что мир не рухнул. Это «вакцинация» от страха осуждения. Чем раньше вы включите свой собственный свет, а не будете ждать чужого одобрения, тем легче станет дышать и общаться.

womanhit

Читайте нас также:
#психология
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Новое качество и глубина: как меняется секс после 50 и как сохранить удовольствие
Новое качество и глубина: как меняется секс после 50 и как сохранить удовольствие
Замуж за иностранца: полезные советы
Замуж за иностранца: полезные советы
Созданы друг для друга: самые лучшие и полезные сочетания продуктов
Созданы друг для друга: самые лучшие и полезные сочетания продуктов
Можно ли ходить летом без бюстгальтера: 5 правил, о которых должна знать каждая женщина
Можно ли ходить летом без бюстгальтера: 5 правил, о которых должна знать каждая женщина
Что случиться с кожей, если уменьшить употребление кофе?
Что случиться с кожей, если уменьшить употребление кофе? 324
Не храните в холодильнике: 7 продуктов, которым противопоказаны низкие температуры
Не храните в холодильнике: 7 продуктов, которым противопоказаны низкие температуры 497
Ученые доказали, что этот продукт может помочь людям с повышенным артериальным давлением
Ученые доказали, что этот продукт может помочь людям с повышенным артериальным давлением 440
Как привычка постоянно думать о будущем может испортить вам жизнь в настоящем
Как привычка постоянно думать о будущем может испортить вам жизнь в настоящем 256

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Врачебная тайна всегда трудно устанавливается. Иконка видео
ЧП и криминал
Кто халат надел, тот и доктор: техники фантомных операций 154
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц
Политика
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц 214
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном
В мире
2
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном 2 243
Народ переоценил Ринкевича: популярность президента заметно снизилась Эксклюзив!
Политика
3
Народ переоценил Ринкевича: популярность президента заметно снизилась 3 544
Трамп отверг предложение Путина о посредничестве с Ираном
В мире
4
Трамп отверг предложение Путина о посредничестве с Ираном 4 297
Опрос: Большинство американцев не одобряют присоединение США к войне с Ираном
В мире
Опрос: Большинство американцев не одобряют присоединение США к войне с Ираном 186
Врачебная тайна всегда трудно устанавливается. Иконка видео
ЧП и криминал
Кто халат надел, тот и доктор: техники фантомных операций 154
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц
Политика
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц 214
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном
В мире
2
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном 2 243

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео