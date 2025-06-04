Мигом повысить уровень эндорфинов: 6 простых способов стать счастливее

Не секрет, что большинству из нас не помешает небольшая эмоциональная поддержка. Оказывается, для того, чтобы поднять настроение, не нужны витаминные мармеладки или дорогие гуру — достаточно знаний из области поведенческой науки.

Мы изучили комментарии эксперта по мышлению и медитации Джоанны Раджендран о главных лайфхаках счастья, которые помогут наполнить день радостью.

Делимся несколькими отличными советами:

Не берите телефон сразу после пробуждения

Раджендран говорит, что-то, как вы начинаете день, во многом определяет его дальнейшее течение. Это значит, что если первое, что вы делаете после пробуждения, — берете телефон, то вы уже начинаете день в режиме реакции. Вы не сможете задать тон тому, как хотите себя чувствовать и что планируете сделать, если сразу погружаетесь в ленту новостей, уведомлений и писем. Поэтому она советует отложить гаджеты на определенное время — в идеале на час, но можно начать и с меньшего. Что бы ни требовалось от вас миру, это подождет 15, 30 или 60 минут.

Так что отложите бесцельный скроллинг и займитесь чем-то приятным. Автор объясняет, что когда вы не сразу начинаете вливаться во внешний мир, вы чувствуете больше спокойствия и осознанности во время утренних ритуалов. Теперь это время можно заполнить тем, что питает ваш разум, душу или и то, и другое: дыхательные практики, медитация, чтение и т. д.

Двигайтесь

Самый быстрый и эффективный способ изменить эмоциональное состояние — изменить физическое. Раджендран отмечает, что для этого не нужно много времени и пространства, ведь заниматься можно практически где угодно.

Полноценная тренировка принесет максимум пользы, но среди быстрых способов поднять настроение она рекомендует:

— прогулку с собакой,

— планку или несколько прыжков,

— подъем по лестнице вместо лифта,

— мини-танцы под любимую песню.

«Движение даст вам заряд эндорфинов, повысит уровень серотонина и мгновенно добавит радости», — добавила она.

Планируйте приятное

Не просто надейтесь, что что-то сделает вас счастливым — запланируйте это! Добавляйте в расписание что-то, что принесет вам радость, каждый день. Чтобы это не стало источником стресса, она советует учитывать свои временные возможности.

Это может быть что угодно: от долгого обеда с другом или массажа до коротких моментов вроде созерцания заката, прогулки до работы или звонка лучшему другу.

Позвольте себе скучать

В эпоху постоянной стимуляции у нас почти не остается времени на скуку. Многие даже считают занятость признаком успеха и продуктивности, но без времени на скуку мы теряем ключевой элемент — креативность. Ваше следующее большое приключение может начаться с ленивого послеобеденного отдыха.

«Все великие идеи, инновации и изобретения рождаются из одного — нашего воображения. Давая себе время на скуку, вы открываете дверь для вдохновения», — объясняет автор.

Попробуйте прогуляться на природе, посидеть в кафе или просто помечтать — и посмотрите, какие мысли придут в голову.

Практикуйте благодарность

Благодарность упоминается почти в каждом разговоре о счастье — и не зря. Это эмоциональный козырь. Благодарность — настолько сильное чувство, что трудно одновременно испытывать ее и злость, грусть или зависть.

Один из самых эффективных способов мгновенно почувствовать счастье — устроить «поток благодарности».

В книге советуют начинать с малого.

Конечно, можно быть благодарным за здоровье, дом и семью, но если говорить об этом слишком обобщенно или часто, эмоциональный эффект теряется. Вместо этого оглянитесь вокруг и начните с простых вещей.

Например, можно поблагодарить за:

солнечный свет в окне,

теплую чашку чая,

тишину в офисе.

Раджендран утверждает, что когда вы говорите о мелочах, которые вызывают благодарность, вы начинаете видеть их повсюду. И со временем для счастья нужно все меньше, а чувствуете вы его все больше. В конечном итоге, вы не просто замечаете приятные мелочи — вы начинаете их искать. Благодарность становится не привычкой, а образом жизни.

Дайте гаджетам «отбой»

Если хотите засыпать быстрее и спать крепче, установите «отбой» для техники — советуют в книге. Мы все знаем, что синий свет вредит сну, поэтому эксперты рекомендуют отказаться от экранов хотя бы за час до сна или (еще лучше) оставлять устройства в другой комнате.

Раджендран согласна, но понимает, что некоторые используют телефон как будильник или электронную книгу. В таком случае она советует установить время без соцсетей — желательно за 1–2 часа до сна. Это сократит время засыпания и улучшит качество сна.

Кроме того, сны станут приятнее. То, чем мы заполняем сознание перед сном, влияет на подсознание. И когда мы перестаем бесцельно скроллить, у нас появляется шанс выбрать, о чем думать и мечтать во сне.