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Пляжный гардероб: что взять с собой на морской отдых, чтобы быть неотразимой 0 928

Люблю!
Дата публикации: 04.06.2025
womanhit
Пляжный гардероб: что взять с собой на морской отдых, чтобы быть неотразимой
ФОТО: Freepik

Собираясь на море, хочется взять все — и нужное, и «на всякий случай». Но чем функциональнее ваши вещи в чемодане, тем легче отпуск.

Персональный стилист и имидж-эксперт Анастасия Жарикова рассказала WomanHit, как собрать красивый и продуманный пляжный гардероб без стресса и перегруза.

1. Конечно, нужен купальник, а лучше два

Во-первых, чтобы они успевали просыхать и не теряли форму. А во-вторых, для разнообразия. «Один может быть более универсальным и базовым, а второй — ярким, с интересными деталями или принтом. Так вы сможете варьировать настроение образов, даже если на вас минимум одежды. Кстати, купальник можно носить как топ с шортами или брюками», — советует стилист.

2. Пляжные накидки

Вязаное платье-туника, удлиненная рубашка или легкое кимоно спасают от солнца и работают как одежда для пляжного кафе. Наш эксперт: «Выбирайте однотонные или принтованные варианты. Особенно гармонично на море будут смотреться природные рисунки или этнические. Их можно надевать и для вечерних выходов с украшениями, легкой укладкой и макияжем».

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Freepik.

3. Костюм в пижамном стиле с шортами

Стильный и универсальный вариант летнего образа. Анастасия: «Верх может быть как в виде рубашки на пуговицах, так и в виде кимоно с поясом. Такой костюм подойдет к любой обуви и к любым аксессуарам, можно носить и вместе и раздельно».

4. Базовое платье или сарафан, пару топов и легкие брюки

Такой набор поможет создать универсальную гардеробную «капсулу». Вещи можно будет легко комбинировать между собой и создавать разные образы. «Выбирайте ткани, которые „дышат“ — вискоза, хлопок, мягкий лен. И цвета, которые будут гармоничны друг с другом», — советует стилист.

5. Обувь: две-три пары — и больше не нужно

  • Удобные шлепки для пляжа — сейчас в тренде минималистичные кожаные вьетнамки.

  • Сандалии, сабо или мягкие балетки для прогулок.

  • Минималистичные босоножки или мюли на небольшом каблуке на вечер (по желанию).

«Важно, чтобы обувь легко сочеталась с основными вещами. Поэтому нейтральные цвета — беж, белый, коричневый, черный), работают лучше всего», — комментирует эксперт.

6. Аксессуары

  • Панама, шляпа или платок — для защиты от солнца и эффектных образов.

  • Большая пляжная сумка (соломенная или текстильная).

  • Солнцезащитные очки — с хорошей защитой от ультрафиолетовых лучей. К ним можно взять кожаный чехол на шнурке и носить как кулон.

  • Украшения для пляжа, которые не боятся воды и более нарядные для вечера.

«Классные аксессуары сделают даже самый простой комплект одежды интересным, при этом места занимают не много», — говорит стилист.

Главное правило пляжного гардероба — это комфорт и удобство. Одежда не должна мешать отдыху. Она должна помогать вам чувствовать себя красивой, легкой и настоящей — в любом моменте, на любом берегу.

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#пляж #отпуск
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