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Спорт и секс: 5 упражнений, которые повысят либидо 0 523

Люблю!
Дата публикации: 04.06.2025
BB.LV
Спорт и секс: 5 упражнений, которые повысят либидо

Общество постепенно уходит от идеи, что спорт прежде всего нужен для эстетичного тела. Это далеко не главная причина заниматься: быть здоровой, узнать, на что способно твое тело, и заботиться о нем — куда важнее того, что думают окружающие, глядя на тебя. Еще один повод уделять время физической активности — она повысит твое сексуальное желание. Как именно спорт влияет на секс, сейчас расскажем.

1. Повысить тестостерон: высокоинтенсивные интервальные тренировки

Чем выше уровень тестостерона, тем больше сексуальное желание. Увеличить выработку этого гормона можно с помощью высокоинтенсивных интервальных тренировок.

Согласно исследованию, опубликованному в 2012 году в международном Журнале эндокринологических исследований (Journal of Endocrinological Investigation), высокоинтенсивные упражнения повышают уровень тестостерона даже больше, чем тренировки на выносливость. Это хороший повод добавить к своим занятиям разные приседания и выпады.

2. Укрепить мышцы таза: кардио

Когда планируешь подкачаться, чаще думаешь о ягодицах, прессе или бицепсах, но многие виды тренировок задействуют еще одну важную зону – мышцы таза. По словам секс-эксперта Риелани Маккензи, любое упражнение, в котором участвуют мышцы тазового дна, полезно для либидо. Чем сильнее развита эта область, тем проще тебе возбудиться и достигнуть оргазма. Укрепить мышцы таза можно упражнениями на бедра и пресс. Еще один способ – бег, во время него увеличивается давление на таз и на точку G в том числе.

3. Чувствовать себя уверенно в любой позиции: общие упражнения

Экспериментировать в постели вовсе не обязательно, и мы уже рассказывали, почему. Но, если вы с партнером за разнообразие, посвяти немного времени тому, чтобы комфортней чувствовать себя в любой позиции.

Простые упражнения – повороты, растяжка ног, укрепление рук – помогут тебе и партнеру легче менять позы и больше думать об удовольствии, а не о том, как долго ты еще сможешь пролежать с согнутыми ногами.

4. Концентрироваться на удовольствии: йога

Чтобы получить оргазм, важно абстрагироваться от посторонних мыслей и максимально расслабиться, и женщинам особенно сложно это сделать. Научиться отключать стресс и находиться в моменте поможет йога. Она работает и над сознанием: успокаивает, развивает внимательность к своему организму, созерцательность, — и над телом: тонизирует мышцы, улучшает кровообращение, избавляет от зажимов. О пользе йоги для секса мы уже рассказывали.

5. Поднять настроение: пешие прогулки

Всего 20 минут прогулки в парке может сделать нас счастливее – к такому выводу пришли ученые из университета Алабамы в Бирмингеме (University of Alabama at Birmingham). А то, что захотеть секса в хорошем настроении гораздо проще, чем в унынии, ты наверняка и сама замечала.

Тренировки на открытом воздухе с наступлением весны вновь становятся актуальными. Кроме того, прогулка на улице станет отличным началом сексуального свидания.

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#секс #спорт
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