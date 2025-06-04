В порыве страсти: 6 болезней, которые передаются через поцелуи

В последнее время стала популярна гипотеза, согласно которой вирус, связанный с синдромом хронической усталости, может передаваться через поцелуй. Правда, научных доказательств этому пока нет. Зато давно известно о других заболеваниях, которыми в порыве страсти и нежности могут заразить друг друга влюбленные.

1. Цитомегаловирус

Это вирус из семейства герпесвирусов, который широко распространен в разных регионах. Цитомегаловирус содержится в различных биологических жидкостях, включая слюну, кровь, мочу, грудное молоко и сперму. А так как поцелуй — один из способов обмена слюной, это делает его потенциальным каналом передачи инфекции.

Если есть активные симптомы инфекции — усталость, лихорадка или увеличение лимфоузлов, — лучше временно воздержаться от поцелуев. Также важно соблюдать личную гигиену, поддерживать сильный иммунитет и высыпаться.

Особенно осторожной стоит быть во время беременности, так как цитомегаловирус может вызывать серьезные последствия для плода.

2. Герпес

Вирус простого герпеса (ВПГ), вызывающий эту инфекцию, содержится в биологических жидкостях зараженного человека, в том числе — в слюне. Особенно высок риск передачи вируса при поцелуе в период обострения заболевания, когда на коже или слизистых оболочках появляются характерные высыпания.

Если у тебя или партнера есть видимые проявления герпеса, временно откажитесь от поцелуев. Чтобы ускорить процесс заживления и избежать обострений, нужно использовать специальные мази или таблетки, соблюдать личную гигиену и укреплять иммунитет.

Также нужно учитывать, что вирус может передаваться через общие столовые приборы, посуду, зубные щетки и другие личные вещи. Поэтому важно не делиться такими предметами, особенно в периоды обострения инфекции.

3. Мононуклеоз

Заболевание также называют «болезнью поцелуев», поэтому сомнений в том, как оно передается, не возникает. Проблему вызывает вирус Эпштейна—Барр (ВЭБ), который содержится в слюне инфицированного человека. Нужно учитывать, что обмен слюной происходит не только во время поцелуя, но и при использовании общих столовых приборов, зубных щеток, стаканов.

Если знаешь, что партнер болеет мононуклеозом или столкнулся с симптомами, похожими на заболевание (усталость, лихорадка, увеличение лимфоузлов), постарайся избежать тесных контактов, включая поцелуи. Предложи человеку как можно скорее обратиться к врачу и усиль регулярную гигиену.

Хотя мононуклеоз и передается через поцелуи, большинство здоровых людей переносят его без серьезных последствий. Но для некоторых групп населения, например беременных женщин или людей с ослабленным иммунитетом, инфекция может представлять больший риск.

4. Паразитарные инфекции

Обычно паразиты распространяются через пищу, воду или контакт с зараженными поверхностями, но есть и исключения. Например, лямблии — возбудители лямблиоза — могут передаваться через слюну. Это возможно, если инфицированный человек не соблюдает правила гигиены, делится личными предметами и целуется с партнером.

Пока ситуация не прояснится, откажись от тесной физической связи с тем, кто может быть носителем паразитарной инфекции. Также важно, чтобы ты регулярно мыла руки, использовала индивидуальные полотенца, столовые приборы и другие бытовые предметы.

Если у тебя или партнера есть подозрения на наличие паразитарной инфекции, обратитесь к врачу для диагностики. Пока будешь проходить лечение, употребляй только хорошо приготовленные блюда и пей кипяченую или фильтрованную воду. Особенно если оказалась в регионе с высоким риском заражения паразитами.

5. Стрептококковая инфекция

Стрептококки — это бактерии, которые обитают в ротовой полости и горле. Они могут легко распространиться через слюну, особенно если у одного из партнеров активная форма инфекции — ангина или фарингит.

Избежать проблем все же можно. Для этого нужно ограничить контакт с больным до тех пор, пока он окончательно не выздоровеет. Регулярное мытье рук, особенно после контакта с потенциально зараженными поверхностями или людьми, тоже поможет снизить риск заражения.

Если у тебя уже появились симптомы стрептококковой инфекции (боль в горле, повышение температуры, воспаление миндалин), немедленно обратись за медицинской помощью. Раннее начало лечения поможет быстрее справиться с болезнью и снизит риск передачи инфекции другим людям.

6. Грибковые инфекции

Речь идет о кандидозе (молочнице) полости рта. Дрожжеподобные грибы рода Candida, которые вызывают инфекцию, могут присутствовать в нормальной микрофлоре организма, но на фоне снижения иммунитета, приема антибиотиков или развития сахарного диабета начинают активно размножаться.

Если у твоего партнера появился белый налет на языке или слизистой оболочке рта, лучше временно воздержаться от поцелуев. Предложи ему как можно скорее обратиться за медицинской помощью и, пока ситуация не решится, введи новые правила в быту.

Важно, чтобы вы с мужчиной не использовали общую посуду и предметы личной гигиены. Также, чтобы уменьшить количество патогенных микроорганизмов в полости рта, вам обоим нужно регулярно мыть руки и чистить зубы.

heroine