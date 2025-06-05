Красные линии: психолог назвал самые сложные годы брака

Мы часто слышим, что семейная жизнь — это нелегкий путь. В каждом браке наступают моменты, когда кажется, что связь с супругом висит на волоске. Именно эти периоды могут либо укрепить союз, либо привести его к распаду.

Эмили Зеллер, лицензированный специалист по семейной терапии, отмечает, что существуют определенные этапы в браке, когда отношения подвергаются серьезным проверкам, к которыми молодые и счастливые супруги не всегда готовы. Вот четыре самых уязвимых периодов в браке, которые, по мнению терапевта, могут стать решающими.

1-2 год после свадьбы: «Столкновение с реальностью»

Первый год брака часто наполнен эйфорией и романтикой медового месяца. Но вскоре может возникнуть вопрос: «Не слишком ли мы поторопились?». Именно в этот период вы по-настоящему узнаете своего партнера, особенно если раньше вы не жили вместе. Совместное проживание требует адаптации к привычкам, распорядку дня и личному пространству друг друга. Даже незначительные различия, например, в организации быта, могут стать источником напряжения.

Зеллер подчеркивает, что около 40% разводов происходят на первые годы брака. Обычно так бывает, когда пары заключают брак, основываясь на взаимном влечении, а не на совместимости и умении решать возникающие разногласия.

3-4 год после свадьбы: «Годы перемен»

К этому моменту в жизни пары могут произойти значительные изменения: смена работы, объединение финансов, рождение детей. Все это может кардинально повлиять на динамику отношений, и не все пары успешно адаптируются к новым условиям.

Исследования показывают, что супружеская страсть со временем снижается, это особенно ощутимо для семей с детьми. Согласно исследованию 2003 года, супруги чаще выражают неудовлетворенность в браке, причем чем больше детей, тем выше уровень этой неудовлетворенности.

Вместо нежности и близости может возникнуть ощущение, что вы просто делите одну квартиру с соседом. В условиях напряженного графика, финансовых трудностей и забот о детях легко пренебречь отношениями.

7-8 год после свадьбы: «Зона риска»

Зеллер подтверждает, что «семилетний кризис» — это не просто миф. Он отражает период недовольства, который может возникнуть в браке примерно через семь лет и привести к разрыву или изменам. Это чувство может быть вызвано различными факторами: изменениями в жизни, взрослением детей, перегруженностью на работе, отсутствием новизны, а также нерешенными проблемами. Это время, когда пара либо сближается, либо распадается.

11-12 год после свадьбы: «Что дальше?»

После более чем десяти лет совместной жизни пары часто оказываются в «предсказуемой» рутине. Эмоции и новизна ранних лет уходят, и отношения могут восприниматься скорее как привычка, чем как страстный союз влюбленных.

В этот период парам необходимо приложить усилия, чтобы вернуть друг к другу искру. Кризисы неизбежны, но они необязательно ведут к концу брака. Зеллер рекомендует парам продолжать проводить время вместе, поддерживая романтику даже спустя много лет после свадьбы. Это могут быть скромные вечера, проведенные за приготовлением ужина, бессонные разговоры по душам или просто моменты, когда вы вместе. Даже если повседневные заботы отвлекают, важно, чтобы брак всегда оставался в приоритете для супругов. Так им будет легче преодолевать трудности, не теряя близости друг к другу.