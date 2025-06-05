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Мясо, тесто, соусы: зачем в блюда добавляют алкоголь? 0 422

Люблю!
Дата публикации: 05.06.2025
BB.LV
Мясо, тесто, соусы: зачем в блюда добавляют алкоголь?
ФОТО: Freepik

Алкоголь в приготовлении еды – явление довольно распространённое, однако, мало кто задумывается о том, для чего это делается на самом деле и как правильно работать со спиртными напитками.

Вино-ликер, коньяк-бренди, водка-шнапс в кулинарии используются для достижения очень многих целей, и не всегда они очевидны, однако, зная, что и как, вы сможете лучше ориентироваться в механизмах и понимать, что на что можно заменить или опустить вовсе.

1. Алкоголь для разрыхления теста

Тесто на пиве пробовали? Без добавления соды или дрожжей можно легко получить довольно слоистое и приятное печенье или основу для пирогов.

Водка выполняет примерно те же функции: испаряясь при довольно низких температурах, спирт разрыхляет тесто, помогая ему стать более пушистым и легким. Булочки и хворост отлично пропекаются, получаются вкуснее, с «фирменным» хрустом. Чтобы добиться этого, достаточно 1 столовой ложки на килограмм теста.

2. Зачем алкоголь добавляют в мясо

Пробовали замариновать курицу в мартини или свинину в красном виде? А потом – запечь их? Или сделать шашлык, плеснув бренди или сбрызнув той же водкой? Совершенно иные вкусовые оттенки! В общем, если хочется разнообразия и новых акцентов, обязательно добавляйте алкоголь к мясу, которое готовите.

Крепкий алкоголь позволяет мясу промариноваться быстрее, делает его мягче и нежнее. Кстати, для ускорения процесса приготовления пару ложек водки (или, допустим, текилы) можно добавлять и в кастрюлю, в которой вы варите телятину-свинину.

3. Алкоголь для вкуса и карамелизации

Пропитка тортов, ароматизация кремов, подчеркивание вкуса фруктов и ягод – в кондитерском искусстве алкоголь используется довольно широко, часто и свободно. Количество используемого ликера-вина-коньяка-рома обычно настолько мало, что опьянить никого не способно, но вот облагородить вкус готового блюда, сделать его элегантнее и интереснее – вполне.

Алкоголь используют для карамелизации. И речь вовсе не о десертах! Точнее, не только о десертах: допустим, груша в коньяке после легкой термической обработки – привычное «карамельное» явление, но точно так же можно получать едва уловимую карамельную корочку и на мясе, рыбе, овощах.

4. Алкоголь для консервации

Для увеличения срока хранения домашних заготовок некоторые хозяйки советуют добавлять немного водки – она помогает сохранить продукты свежими дольше, а иногда и обеспечивает некоторые бонусные «фишки» — например, добавляет огурчикам и квашеной капусте хрустящести. Сколько добавлять? Достаточно 1 столовой ложки на литр огуречного рассола или 3-х литровую банку капусты.

Еще одна задача, которую решает алкоголь — обеззараживание. При засаливании рыбы (или заквашивании огурцов) в емкость с продуктами часто рекомендуют добавить ложку-другую водки. На вкусе готового блюда это едва ли сказывается, однако, какую-то часть микробов и бактерий алкоголь гарантированно убивает.

5. Алкоголь в соусах и супах

Вино, пиво и другие некрепкие алкогольные напитки часто добавляют в заправки и дрессинги, а иногда и вовсе «собирают» всевозможные соусы на основе алкоголя с интересным вкусом. Как правило, получается нестандартно и очень необычно.

Вы наверняка слышали или читали о том, что в уху, приготовленную из речных видов рыбы, непременно нужно влить рюмку водки. Делают это вовсе не для того, чтобы суп был «погорячее» — дело в том, что часто в бульоне присутствует довольно выразительный запах тины, которым щедро делятся плотва-карасики. Так вот знайте: водка прекрасно нейтрализует ее привкус и аромат!

6. Алкоголь для фламбирования и эффектности

Когда хочется пустить «пыль в глаза» гостям, достаточно полить любое приготовленное вами блюдо крепким алкоголем и поджечь его при подаче. Будет круто! Классика жанра – запеченное мясо, рыба, фруктовые десерты, мороженое и все, что угодно.

Обратите внимание, что при таком использовании алкоголь полностью сжигается, оставляя после себя интересные вкусовые нотки. По этой причине для фламбирования рекомендуют брать крепкие, но ароматные напитки – ром, коньяк, бренди.

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#алкоголь # кулинарные рецепты
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