Рыба-фугу: вкусная, но смертельно опасная

Рыба-фугу — это морская рыба из семейства тетрадонтовых. Её отличительная черта заключается в способности накапливать в тканях опасный яд тетродотоксин, который является одним из самых мощных в природе.

Этот яд может быть смертельным даже в небольших количествах, поэтому приготовление фугу требует высокой квалификации и специальной лицензии. Шеф-повары, работающие с фугу, обязаны пройти особое обучение и сертификацию, чтобы снизить риск отравлений.

В японской кухне фугу считается деликатесом, и её используют в различных блюдах, таких как супы и сашими. В Японии для приготовления фугу отбираются только те части рыбы, где содержание токсинов минимально.

Источник: faktik