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Рыба-фугу: вкусная, но смертельно опасная 0 354

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Дата публикации: 05.06.2025
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Рыба-фугу: вкусная, но смертельно опасная

Рыба-фугу — это морская рыба из семейства тетрадонтовых. Её отличительная черта заключается в способности накапливать в тканях опасный яд тетродотоксин, который является одним из самых мощных в природе.

Этот яд может быть смертельным даже в небольших количествах, поэтому приготовление фугу требует высокой квалификации и специальной лицензии. Шеф-повары, работающие с фугу, обязаны пройти особое обучение и сертификацию, чтобы снизить риск отравлений.

В японской кухне фугу считается деликатесом, и её используют в различных блюдах, таких как супы и сашими. В Японии для приготовления фугу отбираются только те части рыбы, где содержание токсинов минимально.

Источник: faktik

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